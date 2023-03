Monzeglio, furioso tras acusación de Pereira: “Es un mentiroso contumaz, falaz y mendaz”

Política

El ministro de Turismo se mostró enojado este jueves con el presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, porque semanas atrás el líder de la coalición de izquierda había acusado a las autoridades de la cartera de mentir con respecto a las cifras que estaban manejando durante esta temporada de verano, en particular con los dichos del subsecretario Remo Monzeglio, quien había considerado que el arranque de esta temporada había sido la mejor en 40 años, según su experiencia.

En diálogo con Primera mañana de radio El Espectador, Monzeglio aseguró que sintió “perplejidad, sorpresa y un disgusto enorme” cuando escuchó a Pereira hacer dichas afirmaciones, y respondió que, en realidad, el que está mintiendo es el propio presidente del FA.

“El otro día me lo crucé a dos metros en el Palacio Legislativo [en la rendición de cuentas de Lacalle ante la Asamblea General], donde dijo otra mentira: dijo que había aplaudido la medida de la rebaja de impuestos, hay un video que lo muestra duro sin aplaudir”, criticó, notablemente enojado.

“Es un mentiroso contumaz, falaz y mendaz. Entonces, vamos a desmentirlo con hechos porque seguramente van a poder ver cosas que salieron cosas el 3 de enero, cuando yo había escrito el 1º de enero que era el mejor inicio de temporada. Este señor sale a decir que yo había dicho que era la mejor temporada en 40 años porque evidentemente lo que querían era enredar todo esto”, agregó.

Además, Monzeglio aseguró que Pereira mintió de manera “prepotente y arrogante” cuando señaló que las declaraciones del subsecretario eran de la temporada completa y no en referencia al inicio.

“Realmente disgusta. Disgusta porque demuestra a las claras que es el deseo irrefrenable que tenía este señor de que nos fuera mal en la temporada y se victimiza porque en aquel momento le salieron a dar palo por todos lados. Cuando la gente en Uruguay ve una falacia de este tipo y un mentiroso de esta calaña, que está tratando de enredar un momento tan importante para nosotros como es la temporada… vio que se habían sobrepasado todos los límites y ahí le salió Pablo Mieres, [Julio María] Sanguinetti, [Álvaro] Delgado, absolutamente todos, incluido la gente de turismo. A mí no me va a tratar de mentiroso una persona que está demostrado que mintió y que demuestra del deseo que nos fuera mal en la temporada”, señaló.

Con respecto a los datos oficiales, Monzeglio reiteró que los dará el propio ministro Tabaré Viera cuando finalice el tercer trimestre del año, una acción habitual del Ministerio de Turismo, pero luego apuntó contra Pereira nuevamente y dijo que “habla como Cantinflas” porque va “para adelante y para atrás”, diciendo que las autoridades mienten y luego victimizándose.

En cuanto a los datos, agregó que “existe la tentación” de brindarlos todos juntos, en referencia a la Semana de Turismo o Semana Santa, porque esa semana está muy cerca del final de marzo.

“Yo tengo 47 años de trayectoria trabajando en hoteles, en emprendimientos turísticos en 8 países, he hecho de mi vida y mi profesión un culto, soy un trabajador empedernido y este señor, que según tengo entendido no trabaja hace 20 años, no lo discuto porque estará dentro de la norma y de la ley, no puedo dejar que este individuo me llame mentiroso cuando están las pruebas de que el mentiroso es él”, afirmó.

Finalmente, Monzeglio expresó que, a su entender, este accionar de Pereira es porque le duele que la Cámara Uruguaya de Turismo haya hecho una evaluación “muy positiva” de la temporada, que la familia del turismo “esté unida” y que no haya “grieta”.

“Les duele que el gobierno haya apoyado absolutamente a todas las empresas de turismo, a todos los que trabajan en esta actividad”, concluyó.