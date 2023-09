Monzeglio: “Hasta que el presidente quiera, yo voy a estar cumpliendo la función”

Política

El subsecretario de Turismo, Remo Monzeglio, se refirió en entrevista con Montevideo Portal a su reciente integración a D Centro, el nuevo sector del Partido Nacional, y expresó que no dejará su cargo para hacer campaña el próximo año.

“Mi intención, en la medida que quien me puso acá, que fue el presidente de la República, quiera, es estar hasta el último día que sea necesario”, manifestó.

“Toda mi actividad política siempre ha tenido un altísimo componente técnico. Yo nunca he abierto clubes; he acompañado listas, pero siempre desde un punto de vista del experto en turismo, de conocedor y de la parte técnica. Esta vez no es la excepción. Me han invitado, me he incorporado a un grupo donde otros van a ser los que lleven adelante la campaña”, sostuvo Monzeglio.

El subsecretario dijo que aceptó el cargo “con el compromiso de trabajar por alguien en quien creía” y por un gobierno con el que se siente “consustanciado”.

“Con un presidente al que no preciso elogiarlo yo, las propias encuestas están marcando tres años y medio después la popularidad que tiene. Y trabajando codo a codo con una persona como Álvaro Delgado, que para mí ha sido un interlocutor permanente, un guía, con quien obviamente tengo cifradas esperanzas de que él lleve adelante la parte política con todos aquellos que se dedican exclusiva y específicamente a eso”, recalcó Monzeglio.

El jerarca puntualizó que su manera de contribuir es “seguir trabajando con entusiasmo en el Ministerio de Turismo” con “energía” y “optimismo”, porque “el turismo es innovación permanente”.

“El Uruguay necesita de los que somos técnicos y necesita también de los que son políticos. Mi tarea va a ser hasta que el presidente de la República quiera; yo voy a estar cumpliendo la función y lo voy a hacer con orgullo, con dedicación y con todo el entusiasmo posible, que ha sido una característica toda mi vida”, enfatizó.

Monzeglio comentó que lo que le llamó de D Centro, además de que “ellos quieren tener componentes técnicos”, es que se siente “un hombre de centro”.

Explicó que el centro del espectro político para él otorga “comodidad”, porque “es muy difícil que la derecha se acerque en algo a la izquierda” y viceversa, mientras que quienes están en ese “núcleo”, tienen “cintura”.

“Si hay cosas de la izquierda que de repente las vemos con buenos ojos, no tenemos ningún problema en hacer un corrimiento hacia ese sentido. También notoriamente con el partido más de derecha, también en la medida que propongan cosas que son importantes. Nosotros nos vamos a mover con total comodidad, porque no tenemos antagonismos insuperables. Podemos movernos con total tranquilidad”, sostuvo.

“Y el espectro de votantes de centro, en un país como Uruguay, conforma largamente una cifra muy superior al 50%. Algunos se van un poco más a la derecha, algunos más a la izquierda, pero yo creo muchísimo en este grupo que se ha conformado, creo muchísimo en el liderazgo de quien va a estar obviamente como candidato a la Presidencia de la República y definitivamente me siento muy cómodo aportando de lo que se”, agregó Monzeglio, que recordó que a él lo van a escuchar “hablar de turismo, de hotelería, de crucerismo, de gastronomía”.

“Todas cosas de las que entiendo; por eso me han venido a buscar y por eso he aceptado integrar este grupo”, añadió.

Comentó que entre quienes lo invitaron a integrar el sector están Luis Calabria, exdirector general de Secretaría del Ministerio del Interior; Martín Fernández, el presidente del Instituto Nacional de Cooperativismo (Inacoop); Wilson Ezquerra, intendente de Tacuarembó y el exlegislador Julio Lara.

“Sobre todo me alentó y quiero acompañar a mi compañero de ruta durante tanto tiempo en la política, el exsenador Julio Lara, con quien nuevamente vamos a estar juntos trabajando por el Partido Nacional”, concluyó.