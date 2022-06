Montevideo recibirá apoyo técnico del BID para desarrollar “turismo inteligente”

Locales

Montevideo Portal

La Intendencia de Montevideo (IM) recibirá el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para “fortalecer” el sector turístico.

La capital del país es una de 10 ciudades seleccionadas por el ente financiero internacional para el programa Turismo Futuro, que contribuye a la competitividad y sostenibilidad del sector turístico de América Latina y el Caribe a través de la adopción de tecnologías digitales y emergentes, según comunicó la comuna y confirmó su director de Turismo, Fernando Amado, a Montevideo Portal.

La selección de los destinos se hizo “en función de la calidad y alcance de los análisis presentados sobre los retos actuales de cada destino; la fortaleza del equipo designado para acompañar la asistencia técnica si resultara seleccionado, y el detalle de las acciones previstas para utilizar los productos resultantes de este acompañamiento, incluidas en una carta suscrita por actores públicos y privados del sector turístico con representatividad en cada destino”, añade la información de la IM.

Al respecto, Amado afirmó que el gobierno departamental viene trabajando “espalda con espalda” con el sector privado. “Contamos, y eso fue una gran satisfacción y lo agradecemos, con el apoyo de todas las asociaciones vinculadas al turismo en Uruguay con una carta de apoyo al destino” para este apoyo del BID, indicó.

En qué consiste

Así, el funcionario manifestó que el trabajo comenzará oficialmente el próximo lunes 27. En primer lugar se prepara “un diagnóstico, una puesta a punto”, con el fin de “saber exactamente en qué situación está” Montevideo como destino turístico al 2022 “desde el punto de vista de la vinculación turismo y tecnología”.

En términos del BID, se estudiará el “nivel de madurez tecnológico”, precisó Amado.

Se comenzará con reuniones virtuales vía Zoom, pero se prevé que más adelante técnicos del BID se dirijan a cada destino para una profundización en el trabajo.

Luego se procederá al desarrollo de un plan de acción —construido a raíz de ese estado de situación— para “acelerar el uso de la aplicación de tecnologías entre las empresas turísticas”, detalló el director de Turismo. Aquí operará el equipo de dicha división de la IM en conjunto con los expertos del BID, pero también se trabajará con los otros nueve destinos seleccionados; eso permitirá a los funcionarios montevideanos “conocer, intercambiar experiencias de cosas que se están haciendo en otros lados y que quizás” no se están haciendo aquí.

“[Montevideo] es uno de los destinos vanguardia en turismo inteligente […] y también es importante señalar que fuimos seleccionados porque ya estamos en un nivel destacado y esto nos va a permitir nada más y nada menos que, después de una pandemia que obviamente que afectó fuertemente al turismo, poder tener un plan de acción para invertir en acelerar y mejorar el uso y la aplicación de tecnologías entre las empresas turísticas” para “posicionar” a la capital nacional “como un destino de avanzada”, expresó Amado.

Una vez finalizada esa segunda fase, se pasa a la tercera: la puesta en acción. Sin embargo, Amado señaló que no puede adelantar qué medidas serán implementadas a raíz de este proceso “porque eso lo vamos a hacer después de tener el diagnóstico”, explicó.

Consultado respecto a si este apoyo que la comuna recibe del BID incluye también una cierta cantidad de dinero —como sí lo tenía el de saneamiento, que se preveían 70 millones de dólares—, Amado respondió negativamente. “No recibimos montos, sino recibimos el apoyo técnico”, el cual (según estimó Amado, aunque confesó no recordar precisamente) tiene un valor que supera el millón de dólares.

“A nosotros la plata en ese sentido no nos importaba, o sea, lo que nos importaba era recibir el apoyo técnico. Es sin costo alguno. No tenemos que reembolsar nada y todo lo que quede no solo sirve para el turismo, sino que también al final queda para el disfrute del montevideano”, sentenció el director de Turismo.

