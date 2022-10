Molina sobre portabilidad numérica: “Antel es la única empresa que tiene saldo negativo”

Locales

En el marco del aniversario 37 del Sindicato Único de Telecomunicaciones (Sutel) y los 30 años de la victoria del referéndum por las empresas públicas de 1992, los trabajadores de la empresa pública convocan a un paro con movilización el próximo miércoles 19 de agosto.

En diálogo con Montevideo Portal, Gabriel “Chifle” Molina aseguró que el sindicato enfrenta un conflicto con las autoridades de la empresa que tiene dos artistas: la primera es la “defensa de Antel” por diferencias con la gestión de las autoridades, y, por otro, un conflicto interno reivindicativo por la falta de personal que están teniendo en el sector operativo y de ventas presencial.

Además, resaltó que están teniendo un problema en la “migración de compañeros técnicos de informática”, que se “están yendo de Antel buscando otros rumbos para seguir desarrollando su capacidad, cosa que en Antel no lo encuentran”, dijo Molina.

En concreto, el ingreso de personal, la regulación de compañeros que hoy están trabajando en Antel como provistos, y contener y que no se vayan más los ingenieros de informática son los tres temas principales de su reivindicación.

“Esa situación ha llevado a que tomáramos medidas de paro de tres horas por sector, que comenzaron el 2 de setiembre y terminaron el 15 de setiembre con el gran paro de 24 horas del PIT-CNT. Luego, posterior a eso, tuvimos reuniones con el presidente de Antel para conversar sobre lo reivindicativo específicamente, donde aparecieron algunos ámbitos mejores de lo que teníamos, donde claramente estamos negociando y algunas cosas se están acordando. Y bueno, en ese marco, también tuvimos una reunión con la Oficina Nacional de Servicio Civil hablando justamente del tema personal e ingresos en las áreas operativa, comercial presencial y todo esto permitió avanzar en algunas cosas que importan”, contó.

Sin embargo, luego de la marcha y la asamblea, los trabajadores definirán sus actividades a futuro y si continúan en conflicto o no.

“La movilización que estamos convocando para el 19 de octubre es a las 9:30 de la mañana en las Torres de las Telecomunicaciones, donde haremos un acto, y luego nos trasladaremos todos en caravana hasta el sindicato, donde a las 12:00 estará sesionando la asamblea general del sindicato, donde estarán resolviendo la continuidad o no del conflicto que tenemos con Antel y la estrategia a seguir en el marco de la defensa de la empresa pública”, explicó.

Portabilidad

El balance que hace Molina sobre la implementación de la portabilidad numérica es bien distinto a la de las autoridades. En primer lugar, el dirigente sindical indicó que sus conclusiones sobre el asunto están basadas en los informes de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec).

Luego de la aclaración, Molina afirmó que la única empresa que tiene un saldo negativo entre nuevos usuarios y usuarios que parten de la empresa es Antel. En este sentido, se preguntó de dónde sacan los datos que manejan las autoridades que dan un crecimiento de la empresa pública.

“Yo no sé, sinceramente, de dónde sacan los informes los integrantes del gobierno que vienen sosteniendo que Antel viene creciendo. No sé de dónde sacan esos números porque no coinciden con los números que la Ursec está trasladando. Incluso informa que, desde seis millones de números, portaron solamente 43 mil, o sea que no tuvo un interés por parte de los uruguayos de cambiarse de empresa como así lo sostenían”, sostuvo.

“Esto, que es un plan estratégico comercial, afecta en el mundo entero a la empresa líder. En el país, en nuestro país, está comportándose igual, está afectando a la empresa líder, que es Antel. Y lo que dicen es que va a seguir así, entonces yo no sé cuándo dice el ministro de Industria [Omar Paganini]: 'Objetivo cumplido'. ¿El objetivo cuál fue, señor ministro? ¿Afectar Antel?”, cuestionó.

“A quienes están diciendo que la portabilidad le dio un crecimiento a Antel yo les aconsejaría que dejen de parafrasear letras de carnaval diciendo 'no lo vieron a Molina' y que lean los informes de Ursec y los interpreten bien porque no los están leyendo bien. Están interpretando algo que no sé de dónde lo sacaron. Están en un mundo virtual donde manejan números que no existen. Los números reales es que Antel es la única empresa que tiene saldo negativo”, agregó.

Finalmente, aclaró que cuando dicen que el ente tuvo un crecimiento en las ventas de chips, en realidad no es un incremento, sino que hay servicios que utilizan estas herramientas para trasladar información a través de contadores de luz y agua, aunque estos no consumen datos, según dijo.

“Esos servicios tuvieron un incremento, pero no es consumo, no tienen consumo. Si vamos a la cantidad de números que pasaron a Antel son menos, nosotros como antel estamos teniendo un saldo negativo. Así lo dice el informe de Ursec a junio del 2022. No sé de dónde sacan que a Antel le va bien”, concluyó.

