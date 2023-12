Ministro de Economía argentino anunció batería de medidas: dólar oficial irá a 800 pesos

Internacionales

El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, finalmente anunció un paquete de medidas económicas para ese país que comenzarán a regir a partir de este miércoles 13 de diciembre.

Entre ellas, Caputo anunció que el tipo de cambio oficial pasará de 400 pesos por dólar estadounidense a 800 pesos por dólar, una de las medidas del paquete de “urgencia” para estabilizar la economía, que fue adelantado, en cierto sentido, por el presidente Javier Milei durante la campaña electoral.

“El tipo de cambio oficial va a pasar a valer 800 pesos para que los sectores productivos tengan los incentivos adecuados para aumentar la producción”, dijo Caputo. Agregó, además, que habrá “un aumento provisorio del impuesto a las importaciones y a las retenciones de las exportaciones no agropecuarias”.

“De esta manera beneficiamos a los exportadores con un mejor precio y equiparamos la carga fiscal para todos los sectores, dejando de discriminar al sector agropecuario”, señaló. A su vez, añadió que “finalizada la emergencia”, se va a “avanzar en la eliminación de todos los derechos de exportación, que son un gravamen perverso, que claramente no nos gusta y que entorpece al desarrollo argentino”.

En un video grabado, que dura unos 17 minutos, el nuevo ministro aseguró que se estaba “ante la peor herencia” de la historia de Argentina.

Ante esta situación, el gobierno argentino informó sobre una batería de medidas que se iban a llevar adelante como consecuencia de la situación económica que atraviesa el país, con múltiples tipos de cambio, restricciones paras las importaciones, inflación elevada, déficit fiscal superior al 5% del PIB (Producto Interno Bruto) y una pobreza superior al 40%, entre otros desequilibrios económicos.

Entre las destacadas, Caputo puntualizó sobre algunas referidas a la no renovación de contratos laborales menores a un año de vigencia en el Estado, la suspensión de pauta publicitaria por un año, la reducción de transferencias a las provincias y la no licitación de obra pública nueva, además de la cancelación de las que no hayan empezado.

En esta línea, el ministro informó que también se reducirán los subsidios estatales a la energía y el transporte.

A su vez, informó que se remplazará el SIRA (Sistema de Importaciones de la República Argentina) por un sistema estadístico y de información para las importaciones que no requerirá de licencias puntuales.

Además, Caputo informó que en referencia a lo social se duplicará el monto de las transferencias por el Plan Asignación Universal por Hijo y en un 50% de aumento en la Tarjeta Alimentar.

Los anuncios forman parte de una decena de medidas que integran un paquete de “urgencia” cuya finalidad, según indicó Caputo, “es neutralizar la crisis y lograr estabilizar las variables económicas”.



El paquete se centra en una fuerte reducción del gasto del Estado con miras a lograr el equilibrio fiscal y cortar de raíz la emisión monetaria, causante de la elevada inflación en Argentina, de acuerdo al diagnóstico del nuevo gobierno.

Medidas anunciadas por Luis Caputo, Ministro de Economía de Argentina:

1. No se renuevan contratos laborales menores a un año de vigencia.

2. Se suspende pauta publicitaria del Estado por un año.

3. Los Ministerios se reducen de 18 a 9 y las secretaría de 106 a 54.

Con información de EFE

