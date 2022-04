Ministro Mieres concedió reunión al PIT-CNT tras medidas anunciadas: conocé cuándo será

Política

Montevideo Portal

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, concedió finalmente la reunión que le solicitó la central obrera PIT-CNT al jerarca de Estado luego de las medidas anunciadas por el gobierno el pasado lunes en conferencia de prensa, que apuntan a evitar que los uruguayos pierdan poder adquisitivo en el marco del alza de precios y la inflación producto de la invasión de Rusia a Ucrania.

Según confirmaron fuentes allegadas al PIT-CNT a Montevideo Portal, el encuentro entre las partes será este próximo jueves a las 12:00 en la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

La delegación, según dijeron, estará encabezada por el presidente del sindicato, Marcelo Abdala, y lo acompañarán por el vicepresidente del PIT-CNT, José Lorenzo López, Milton Castellanos y Gonzalo Castelgrande.

De todas formas, la central obrera ya se manifestó sobre las medidas anunciadas y las consideró “insuficientes” y que “no atienden la situación de miles de personas que están viviendo una realidad angustiante”, según señaló Abdala en una rueda de prensa con los medios.

“Se mantienen las ganancias de los sectores poderosos, que trasladan los precios internacionales de las materias primas a los precios del mercado interno, poniendo como rehén a la gente que no puede llegar a fin de mes con sus magros ingresos. Salvo que, a partir de eventuales conversaciones con el Poder Ejecutivo, las cosas se aclaren, el planteo no cubre las pérdidas de salarios y jubilaciones que se viene observando desde hace tiempo. No se propone nada para los sectores de microempresarios vinculados a la industria, la pequeña producción agropecuaria y el comercio de los barrios que también sufren en carne propia los costos del alza inflacionaria”, criticó la central obrera en el documento.

Montevideo Portal