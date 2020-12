Ministerio del Interior intervino en 265 casos por aglomeraciones y fiestas en Navidad

Policiales

El Ministerio del Interior informó en su cuenta de Twitter que entre el 24 y hasta las seis de la mañana del 25 de diciembre se realizaron 265 intervenciones en todo el país.

Estas intervenciones fueron por aglomeraciones y fiestas clandestinas, "destacándose el alto grado de acatamiento", señala el ministerio.

La cartera recuerda que pueden realizarse denuncias ante estos casos llamando al 9-1-1.

Hubo cuatro personas detenidas en Artigas, Canelones, Lavalleja y Rocha por diferentes hechos, informó el diario Subrayado y confirmaron fuentes policiales a Montevideo Portal.

En el primero de los casos fue por desorden y permanece aún detenido. Los restantes fueron por pedrea a la Policía y desacato, respectivamente, pero recuperaron la libertad.

El pasado jueves fue el lanzamiento por parte del Ministerio del Interior del operativo especial de apoyo por Navidad y el fin de semana.

"Queremos apoyar a la sociedad. Para quien no adopte o no ha adoptado las medidas necesarias ante la pandemia lo vamos a invitar a que las cumpla. En caso de que no acaten esa resolución se van a aplicar las medidas que se han publicitado desde Presidencia, pasan por el centro coordinador de emergencia departamental (CECOED) y llegan a los policías", dijo en rueda de prensa Diego Fernández, director de la Policía Nacional.

Trabajan en este operativo efectivos policiales en todo el país. En Montevideo se ha dividido en 4 zonas de acción y trabajan 1.200 efectivos a lo largo de todo el fin de semana.