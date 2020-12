Ministerio del Interior lanzó operativo policial por fiestas para evitar aglomeraciones

Locales

Stop the party

Diego Fernández, director de la Policía Nacional, habló en rueda de prensa este jueves en el marco del lanzamiento del operativo especial de apoyo por Navidad y el fin de semana.

"Queremos apoyar a la sociedad. Para quien no adopte o no ha adoptado las medidas necesarias ante la pandemia lo vamos a invitar a que las cumpla. En caso de que no acaten esa resolución se van a aplicar las medidas que se han publicitado desde Presidencia, pasan por el centro coordinador de emergencia departamental (CECOED) y llegan a los policías", dijo Fernández.

"Nochebuena, Navidad, y el fin de semana largo son puntos fundamentales para nosotros. Aquí vamos a hacer la diferencia con la enfermedad. Ese es el compromiso de todos los policías", agregó.

El Director de Policía Nacional sostuvo que el servicio de 911 cuenta con una aplicación especifica para recibir denuncias de aglomeraciones. Y dijo que habrá "personal policial a nivel de todo el país atendiendo este tema para ayudar a la sociedad".

Trabajaran efectivos policiales en todo el país. En Montevideo se ha dividido en 4 zonas de acción y trabajarán 1.200 efectivos a lo largo de todo el fin de semana.

Fernández sostuvo que habrá "patrullaje preventivo" y se va a "responder ante llamadas al 911, MSP o al CECOED".

"Depende dónde estén las personas reunidas es cuando vamos a entender dónde hay una aglomeración o no", dijo el jerarca del Ministerio del Interior.