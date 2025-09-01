Ministerio del Interior designó a un nuevo jefe de Policía de Río Negro tras cese de Solé

Montevideo Portal
El Ministerio del Interior designó un nuevo jefe de Policía de Río Negro, tras el cese de Sergio Solé por haber criticado al Partido Nacional en una radio local.
En un comunicado, se informó que el nuevo jefe es el comisario general retirado Williams García.
“García ha desarrollado una amplia carrera profesional en el ámbito de la seguridad pública. Fue director nacional de Policía Científica, director general de Información e Inteligencia Policial y director de Investigaciones de la Policía Nacional, entre otros destinos. Hasta el momento, se desempeñaba como director nacional de Identificación Civil”, explica el ministerio.
La vacante que deja será ocupada por el comisario general retirado Ignacio González, actual jefe de Policía de Cerro Largo.
González, “además de haber realizado una excelente gestión en ese departamento, cuenta con formación profesional de escribano público y es licenciado en Seguridad Pública, con una vasta trayectoria en la Policía Nacional”.
En esa línea, asumirá Gerardo Jorge, también comisario general retirado, como nuevo jefe de Policía de Cerro Largo.
“Integró la Dirección de Investigaciones de la Jefatura de Policía de Montevideo y fue jefe del Grupo Especial de Patrullaje Preventivo de la misma Jefatura. Se desempeñó, además, como jefe de la Seguridad Legislativa y jefe de la Seguridad Presidencial, entre otras funciones vinculadas a la seguridad pública”, detalla el comunicado.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]