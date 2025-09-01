Política

Ministerio del Interior designó a un nuevo jefe de Policía de Río Negro tras cese de Solé

Montevideo Portal

El Ministerio del Interior designó un nuevo jefe de Policía de Río Negro, tras el cese de Sergio Solé por haber criticado al Partido Nacional en una radio local.

En un comunicado, se informó que el nuevo jefe es el comisario general retirado Williams García.

“García ha desarrollado una amplia carrera profesional en el ámbito de la seguridad pública. Fue director nacional de Policía Científica, director general de Información e Inteligencia Policial y director de Investigaciones de la Policía Nacional, entre otros destinos. Hasta el momento, se desempeñaba como director nacional de Identificación Civil”, explica el ministerio.

La vacante que deja será ocupada por el comisario general retirado Ignacio González, actual jefe de Policía de Cerro Largo.

González, “además de haber realizado una excelente gestión en ese departamento, cuenta con formación profesional de escribano público y es licenciado en Seguridad Pública, con una vasta trayectoria en la Policía Nacional”.

En esa línea, asumirá Gerardo Jorge, también comisario general retirado, como nuevo jefe de Policía de Cerro Largo.

“Integró la Dirección de Investigaciones de la Jefatura de Policía de Montevideo y fue jefe del Grupo Especial de Patrullaje Preventivo de la misma Jefatura. Se desempeñó, además, como jefe de la Seguridad Legislativa y jefe de la Seguridad Presidencial, entre otras funciones vinculadas a la seguridad pública”, detalla el comunicado.

Montevideo Portal