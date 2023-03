Mieres habló de las “trampitas” de la calculadora jubilatoria: “Es una chantada”, dijo

Política

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, se sumó este viernes a las críticas contra la “calculadora jubilatoria” que realizó el Centro de Investigaciones Económicas (Cinve) y que divulgó La Diaria.

En concreto, fue consultado en el programa Desayunos informales sobre la posibilidad de que organismos como el Pit-Cnt y el Ministerio de Trabajo se junten para elaborar en conjunto una calculadora real y que no confunda aún más a la población. Mieres dijo que no es una cuestión “meramente de números” y explicó que el tema es con qué criterios se eligen las variables y a su vez qué variables se eligen.

“Nosotros le pedimos al equipo actuarial del Banco de Previsión Social (BPS), que es el único que tiene todas las bases de datos de las historias laborales de las personas, que hiciera un cálculo porque el objetivo… y esto lo quiero decir expresamente: el gobierno asumió que iba a haber un costo, que era extender la edad de jubilación para los menores de 50 años, pero lo que sí decidimos que iba a cambiar es que la gente ganara menos”, señaló.

Mieres afirmó que el gobierno asumió políticamente que la edad para jubilarse escalará hasta los 65 años; sin embargo, políticamente pretenden que si se compara con la actual edad para jubilarse (60 años), el resultado debe ser igual o mejor y que “en función de eso” se armó la arquitectura general de la reforma.

“En función de eso se armó la arquitectura general, se hizo el cálculo y estudiamos las proyecciones del BPS. Si había algún problema, entonces corregimos algunas normas para que diera bien y, de hecho, lo que se presentó en el Parlamento es un análisis que tiene en cuenta las historias laborales de las personas, que tiene en cuenta la densidad de cotización de cada jubilado”, aseguró.

“Porque ese es otro tema: llegar al nivel individual es un salto mortal, que es el problema que tiene esa calculadora que largaron. Vos entrás y con cinco variables te dice con qué te vas a jubilar dentro de 20 años. No es así, eso, con todos los respetos, es una chantada. Es, además, entrar en un juego que nosotros no vamos a entrar, que es el juego parecido a lo de la LUC; se le hace decir a la reforma cosas que no son”, agregó.

Mieres apuntó que los técnicos del BPS en el Parlamento explicaron los resultados que dan los cambios planteados en la ley que son: para el 50% de las jubilaciones más bajas, comparado en causal 60 años de la ley actual con los 65 de la nueva ley, es que van a ganar mejor. En tanto, las del sector del medio van a estar empatando, mientras que el 50% de las más altas van a tener una “leve mejora”.

“Llegar al caso individual ahí puede haber muchas cosas: hay gente que se enferma, hay gente que deja de trabajar más temprano, los despiden. Puede pasar que haya gente que termine ganando menos de lo que hubiera ganado ahora, pero lo que vale es lo estadístico. Por eso el salto mortal que da esta nueva calculadora, que nosotros tenemos que rechazar. Vos entrás, abrís una aplicación, metés cinco datos y te adivinan la suerte. No, no es así, hay límites. Lo otro, no tienen las bases de datos completas del BPS que es lo que sí tiene el gobierno”, opinó.

Finalmente, Mieres explicó otra “trampita” que tiene la calculadora jubilatoria y es que se comparan la jubilación a los 65 años con la normativa vigente con la misma edad, pero con la nueva causal. Según explicó, ahí, con la vieja normativa, se está cobrando dos veces la postergación de la edad de retiro, es decir, cinco años después de tener la edad para jubilarse, algo que genera un mayor saldo jubilatorio por la acumulación.

“Entonces, comparame el momento de la causal jubilatoria a los 65 contra el momento de la causal jubilatoria a los 60”, afirmó.

“Sabíamos que el slogan iba a ser ‘trabajar más y ganar menos’, entonces a nivel de gobierno dijimos que vamos a aceptar que se va a trabajar más, porque no hay más remedio, porque los datos demográficos nos obligan a que haya un corrimiento de la edad de retiro, pero vamos a procurar que no se gane menos. Si comparamos 65 contra 65 años, entonces tienen que bajar del slogan ‘vas a trabajar más’”, concluyó.