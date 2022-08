Mieres dijo que PIT-CNT “se apuró” al opinar de la reforma: “Lo leyeron mal y muy rápido”

Política

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, respondió este martes a los dichos del presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, quien aseguró en conferencia de prensa que el leitmotiv del documento preliminar dado a conocer por el presidente Luis Lacalle Pou es “rebajar y reducir los derechos, beneficios y prestaciones”.

En diálogo con Otra Mañana de Radio Oriental, Mieres opinó que la central obrera “se apuró” al salir a descalificar el anteproyecto, teniendo en cuenta que la semana pasada se había planteado por parte del ministro la posibilidad de generar una reunión este jueves para que el proyecto sea presentado en profundidad.

“La verdad es que las afirmaciones que hace el PIT-CNT demuestran que lo leyeron mal y muy rápido porque para nada hay una afectación de derechos de nadie, esta es una reforma pensada en términos pausados, no es de una aplicación inmediata, va a incluir en la reforma a las reformas que hoy son menores de 50 años, todos los demás están incluidos en el actual sistema”, sostuvo.

“Pero, además, si esta reforma se aprobara tiene un cambio importante que me sorprende que no haya registrado el PIT-CNT. Tiene un componente de subsidio a las jubilaciones más bajas, que se llama el ingreso mínimo garantizado, que determina que si esta reforma se aprobara como está, el 50% de los jubilados que tienen menores ingresos ganarían más de lo que ganan hoy. Ese pequeño detalle se les pasó o no lo quisieron ver, ellos sabrán”, expresó.

Además, Mieres indicó que ese punto (el pilar cero) es “muy importante” porque se trata de un subsidio a las jubilaciones más bajas, es decir, que el sector “más pobre” de los jubilados, que representa a un 50% de la totalidad, ganaría más” y el otro restante “no ganaría menos”.

“Es una conclusión muy potente, además de que el nuevo sistema propone algo que ha sido un problema para mucha gente que es la posibilidad de que uno se pueda jubilar por una actividad y seguir trabajando en otra. Hoy eso es posible sólo si estás en cajas distintas. Una persona que tiene dos empleos y aporta por los dos en el BPS no tiene más remedio que jubilarse de las dos cosas a la vez, es una injusticia. Eso también es una novedad positiva que tampoco registra el PIT-CNT”, agregó.

Con respecto a la postura del sindicato sobre las AFAP, el secretario de Estado aseguró que “hace años dicen lo mismo” y que el partido con el que tiene “más afinidad gobernó 15 años y nunca derogó nada de las AFAP” porque, a entender de Mieres, “saben bien que los regímenes mixtos en el mundo entero llegaron para quedarse”.

“Desde que cambió la demografía, donde cada vez nace menos gente y la gente viven más años, es obvio que el régimen tradicional, solidario, responde a la época en que trabajan muchos más de los que se jubilaban, pero ahora es al revés por eso las cuentas de ahorro personal son ineludibles, son la solución de todos los sistemas de seguridad modernos”, señalo.

“Hay que mirar para adelante, tengo la esperanza de que podamos encontrar un camino de diálogo con la oposición, que podamos discutir con seriedad algo que todos sabemos que es necesario hacer, que es una reforma, y que lo hagamos con equidad, integralidad y permita darle sostenibilidad porque el gran desafío es asegurarles a las próximas generaciones la sostenibilidad de sus jubilaciones”, añadió.

Mieres contestó también a los dichos de Marcelo Abdala sobre que el anteproyecto “recorta derechos, beneficios y prestaciones”. Afirmó que esas declaraciones son “totalmente ajenas a la realidad” y que es una “conclusión equivocada” porque, al contrario del dirigente sindical, el oficialismo entiende que el documento preliminar tiene “criterios de solidaridad intergeneracional y entre los sectores sociales”.

“Además, cometen otro error. Dicen que no se incorporan en el nuevo régimen la Caja Militar. Es falso, la caja militar sufre cambios importantes con la lógica de ir convergiendo a un régimen previsional común para todos los uruguayos. Durante 15 años que gobernó el FA la caja militar de la que tanto habló hizo un pequeño cambio en el 2018 y nada más. Los cambios que se proponen ahora son bastante más significativos y con un criterio de equidad”, consideró.

“Siempre recuerdo una frase de Rodolfo Saldain: ‘Cada peso que un ciudadano aporta para su jubilación futura, vale distinto según en qué caja lo aporta’. Eso no está bien y lo que se busca es una convergencia en cuanto a los parámetros y criterios que rigen a todo el sistema jubilatorio. Eso también es un criterio de justicia y equidad, pero estamos recién arrancando y obviamente va a haber mucha tela para cortar”, concluyó.