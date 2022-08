PIT-CNT manifestó “honda preocupación” por anteproyecto de reforma de seguridad social

Política

Montevideo Portal

El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, encabezó este lunes una conferencia de prensa en la que brindó la opinión del sindicato sobre el anteproyecto que presentó el presidente Luis Lacalle Pou en las últimas horas al sistema político para la reforma de la seguridad social. El dirigente sindical aseguró que es un proyecto “denominado de reforma de seguridad social”, pero que, en realidad, “no lo es”.

“No es de reforma de seguridad, es un proyecto amplio, extenso, y que, en una rápida lectura, sin desmedro de que vamos a tener un estudio técnico y político, queremos trasladar que nos genera una honda preocupación porque creemos firme, pero modestamente, que no le hace bien a la democracia que el presidente incumpla su promesa prelectoral de no aumentar la edad de jubilarse”, comenzó diciendo.

“Los líderes políticos cuando compiten establecen determinados planteos, que el pueblo incorpora, y no está bueno. Es una cosa grave que el presidente haya dicho que no iba a proponer iniciativas que eleven la edad de jubilarse y que, sin embargo, en lo que estudiamos de este proyecto de reforma jubilatoria y no de seguridad social, lamentablemente incumple esa promesa electoral”, agregó.

En este sentido, Abdala volvió al anteproyecto y dijo que el leitmotiv es “reducir y rebajar” derechos, beneficios y prestaciones, y explicó por qué: “Sube la edad para jubilarse para amplísimos contingentes de trabajadores, aumenta los años de trabajo para vastísimos sectores y reduce prestaciones y jubilaciones”, enumeró, y agregó que es un proyecto que “recorta derechos”.

Además, el presidente de la central obrera sostuvo que está enfocado en la financiación de la seguridad social, “unilateralmente sesgado en los egresos de la seguridad social”, dejando por fuera los planteos que ubiquen una “mejora en los ingresos”, por ejemplo, “gravando a la gran riqueza del país”.

“Por eso es un proyecto de recorte: mira las cuestiones de la financiación solamente desde el punto de vista de achicar, considera un gasto innecesario la seguridad social, cuando es un aspecto que hace al pilar de la protección social de trabajadores y vastísimos contingentes de nuestra población”, criticó.

Abdala explicó, además, que es solo una reforma jubilatoria porque “no dice nada” sobre cómo mejorar las condiciones de las prestaciones, de las condiciones de vida de la primera infancia, de la discapacidad o la necesidad de promover un Sistema Nacional de Cuidados para “equiparar las condiciones de acceso al mercado de trabajo” de los sectores más desfavorecidos, por ejemplo, la mujer trabajadora.

“Al contrario de una seguridad social integral, universal, intergeneracional, solidaria, no solamente se mantiene, sino que se generaliza una cuestión que sigue estando mal. Lo hemos dicho, sea cual sea el Poder Ejecutivo. Esta sociedad, que es mercantil, de mercados, capitalista, presenta múltiples espacios para el lucro, para la acumulación. Nosotros sostenemos que es otra cosa: es parte de los mecanismos de protección social; sin embargo, mantiene y generaliza las AFAP. Nosotros queremos un sistema en donde se eliminen las AFAP y por esa vía el lucro de un sistema que tiene que estar mucho más vinculado a la solidaridad y a las prestaciones sociales [...] que al lucro, que ya presenta distintos eslabones en esta sociedad para desarrollarse”, afirmó.

“Por tanto, nuestra honda preocupación [lleva a] un funcionamiento acelerado de nuestros equipos técnicos y políticos a los efectos de considerar el proyecto, y esto pasa a ser un tema permanente del movimiento sindical. El jueves tenemos mesa representativa, en la que naturalmente estarán ingresados los primeros elementos que tengamos hasta esa fecha”, concluyó.

Luego, en la etapa de las preguntas, Abdala confirmó que no pedirán una reunión al presidente de la República y que se enteraron del anteproyecto a través de la prensa. En ese sentido, señaló que el PIT-CNT tiene un representante de los trabajadores en el directorio del Banco de Previsión Social que fue votado con 420 mil votos, “muchísimos más que los que tuvieron los que hoy están en la coalición de gobierno”.

“El presidente no eligió el camino de tener una conversación con el PIT-CNT. Creo que se está despreciando a la organización social más importante. También es cierto que al PIT-CNT se le solicitó una reunión por parte del ministro de Trabajo y Seguridad Social, y, por tanto, no vamos a pedir una reunión”, concluyó.

Montevideo Portal