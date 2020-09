Mieres: “Que Mujica la vaya a buscar al fondo de la red, Laura se la clavó en el ángulo”

Política

"Laura le contestó a (José) Mujica de una forma perfecta, formidable. Que la vaya a buscar al fondo de la red Mujica, porque se la colocó en el ángulo. Mujica está acostumbrado a agraviar, a perder los modales, a hacerse el loco, y alguien le tiene que parar el carro", dijo el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, en entrevista con César Bianchi en 970 Noticias.

"A Mujica le gusta generar la brecha, le gusta hacerse el pobre, que de pobre no tiene nada. Le gusta quedar como que es de los de abajo porque se viste como una persona humilde, pero todos sabemos que tiene una chacra y que ha tenido ingresos durante años como legislador él y su mujer... Su gobierno fue el que dilapidó más en los últimos años, nos perdimos la mejor época de bonanza porque gastó hasta lo que no había. Y los 800 millones de dólares de Ancap en el año 2015 son resultados del gobierno del Pepe Mujica. Tendría que tener un poco más de cuidado, pero sabemos que no lo va a tener, porque le gusta el personaje. Pero creo que cada vez la gente le cree menos", agregó Mieres.

A su vez, el ministro calificó de "escándalo" el caso del ex secretario de Presidencia Miguel Ángel Toma y sus viajes oficiales al exterior. "El gobierno tiene que hacer lo que ya hizo: ordenar una investigación administrativa, que es lo primero que hay que hacer, y la Fiscalía evaluará si hay alguna trascendencia delictiva, más allá del bochorno ético que además salpica al ex presidente Vázquez, porque Toma era su mano derecha. La Jutep debería haber actuado de otra manera; tendría que haber investigado, y la enterró de un saque cuando le llegó la denuncia a fines del año pasado", sostuvo.

Por su parte, Mieres también se refirió al área laboral, competencia de su cartera. Dijo que hoy hay 108.000 en seguro de paro, cuando a comienzos de la pandemia eran 200.000. "La gran incógnita es si este ritmo de recuperación laboral se continuará dando en este ritmo. En abril y mayo tuvimos casi 200.000 trabajadores en seguro de paro y en agosto la cifra se redujo a 108.000, prácticamente 100.000 menos. Eso es una señal positiva", dijo en 970 Universal.

"La gran incógnita es si seguiremos en este ritmo o empezará a enlentecerse. Ese dato depende de lo que ocurra desde el punto de vista sanitario, obviamente, y si habrá una temporada turística fuerte. Si la temporada turística y la apertura de los espectáculos, los eventos y los salones de fiestas, si todo eso se reactiva de forma fuerte, somos optimistas en cuanto a la continuidad del ritmo (de recuperación laboral). Si no es así, es probable que el ritmo de reincorporación se reduzca, y en cualquier caso tendremos un aumento del desempleo", aclaró.

