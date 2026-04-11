Política

Mides renovó los teléfonos de contacto para informar sobre personas en situación de calle

Montevideo Portal

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) renovó sus teléfonos de contacto disponibles para recibir información sobre personas en situación de calle.

La cartera comunicó que la atención para esta población “comenzó un nuevo proceso” con el lanzamiento de las vías de contacto 0800 365 0 por llamada y 091 365 000 en WhatsApp.

“En un proceso de mejoras llevado a cabo por el ministerio, las vías de contacto se unificaron bajo el número 365 para asegurar la efectividad del contacto de quienes quieran pedir la atención por personas a la intemperie en Montevideo”, comunicó el Mides a través de su sitio web.

En esta línea, se detalló que se realizó una evaluación sobre las vías de contacto utilizadas y se resolvió unificar los números “para optimizar la llegada de información por parte de la población e incrementar la recordación por parte del público”, informó la Secretaría de Estado.

A pesar de este cambio, la vía de contacto utilizada hasta ahora (0800 8798) seguirá activa, señaló el Mides, y redireccionará a quien llame al nuevo canal.

Por otro lado, en el interior del país la vía de contacto ante situaciones de personas en intemperie continúa siendo el 911.

“Las y los uruguayos hacemos red los 365 días del año, porque la calle no es lugar para vivir”, finaliza el texto difundido por el ministerio.

El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, y el presidente de la República, Yamandú Orsi, presentaron el pasado martes la Primera Estrategia Nacional dirigida a personas que viven en la calle, la cual incluye 42 medidas. Involucra múltiples instituciones, entre ellas los ministerios de Desarrollo Social (Mides), de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), de Vivienda y del Interior, además de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

La iniciativa hace énfasis en tres aspectos que el gobierno considera clave para atender la crisis, que son recomponer el vínculo y las redes comunitarias de las personas, promover el acceso a la vivienda, y actuar sobre condiciones y factores determinantes en la calidad de vida como la salud, el trabajo y la educación.

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