Mides clausuró siete residenciales e hizo seis denuncias penales por irregularidades

Política

El director del Instituto Nacional de las Personas Mayores, Daniel Bonelli, informó este jueves que el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) lleva siete residenciales clausurados en lo que va del año y destacó que las decisiones fueron tomadas por el Ministerio de Salud Pública, en coordinación de la cartera de Desarrollo Social y la institución que él dirige.

El funcionario recordó, además, que anteriormente este tipo de sucesos se daba a través de la Justicia. Bonelli aseguró que dentro de los cometidos que tienen otorgados está la regulación, la fiscalización y la habilitación en materia social de los establecimientos de residencia para personas mayores.

“Nosotros permanentemente estamos fiscalizando todos los establecimientos y recibimos denuncias tanto de la Justicia como de ciudadanos que tiene conocimiento de la existencia de estos hechos, o denuncias de familiares por maltrato u otro tipo de circunstancia”, aseguró en declaraciones a Subrayado de Canal 10.

Consultado sobre cuáles son las irregularidades que aparecen, Bonelli respondió que se procede al cierre cuando son situaciones críticas, extremas, dado que no pueden permitir que siga funcionando con normalidad, y que se captan de diferentes formas.

“Al encontrarnos con ellos vemos que no tienen un director técnico (que deben de tener), no tienen un profesional del área social, constatamos falta de higiene, falta de accesibilidad, hacinamiento en los establecimientos, no hay reservas de comida, los medicamentos no están debidamente ordenados para su administración a los residentes”, contó.

En este sentido, dijo que también hay casos de malos tratos que, sin lugar a duda, siempre se tiene que intervenir en este sentido porque algunas situaciones son tan críticas que se tiene que recurrir a la vía penal para dirimir el asunto. “Estamos estudiando el procedimiento para hacer la denuncia correspondiente porque hay una sospecha de delito y tenemos que denunciarlo, por supuesto”, indicó.

El diario El País informa este viernes que el Mides realizó su sexta denuncia en lo que va de la gestión. Consignan que, en la comparecencia ante el Senado por el análisis de la Rendición de Cuentas, Martín Lema aseguró que en este tiempo se cerraron establecimientos por no cumplir con los requisitos dignos y que hay un descenso en la tolerancia por parte de la cartera.

“Me gustaría decir tolerancia cero, pero, así como se cierra un establecimiento, hay que dar la opción de que un establecimiento habilitado cuente con las condiciones de dar mejor cobertura”, sostuvo.