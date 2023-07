Metsul pronostica un ciclón extratropical en las costas uruguayas para este miércoles

Locales

Metsul emitió un comunicado este martes en el que informa que este miércoles 26 se formará un ciclón extratropical en la región del Río de la Plata.

El viento más fuerte del ciclón, de 70 a 90 km/h, “tiende a concentrarse en el litoral uruguayo, pero no en todo”, pronosticó la empresa meteorológica.

“Es probable que las ráfagas más fuertes golpeen la costa de Maldonado y áreas más al sur a lo largo de la costa en el departamento de Rocha”, especificó Metsul.

De todas formas, el pronóstico da más detalles de cómo afectará el ciclón a la región de Rio Grande do Sul; de acuerdo con Metsul, habrá lluvia y viento, pero no serán tan severos. Al menos, no tanto en comparación con los fenómenos de mediados de junio.

??O QUE VOCÊ PRECISA SABER DO CICLONE



??Se forma na costa do Uruguai

??Não é situação de perigo como último

??Não haverá vento muito intenso

??Vento mais forte ocorrerá em Maldonado (Uruguai)

??Não haverá chuva volumosa em “todo” RS

??Sul gaúcho terá mais chuva por frente quente pic.twitter.com/GBI2mEqmM7 — MetSul Meteorologia (@metsul) July 25, 2023

