Unos mucho y otros nada: sur de Brasil en alerta por ciclón y lluvias “para diez días”

Varias zonas de los estados brasileños de Río Grande do Sul y Santa Catarina se encuentran bajo alerta por un ciclón extra tropical que arribado en las ultimas horas. El fenómeno acarrea fuertes rachas de viento y copiosas precipitaciones con riesgos de inundaciones y deslaves.

“Prácticamente todo el estado de Santa Catarina tendrá lluvias intensas y voluminosas. En Paraná, también hay pronóstico de grandes volúmenes de precipitación en el este, norte y sur del estado. Se pronostican tormentas para la mayoría de estas zonas y el riesgo de ocurrencias como inundaciones, deslaves, inundaciones e inundaciones es muy alto”, advertía el jueves la consultora privada local Climatempo

El Instituto Nacional de Meteorología brasileña (Inmet) emitió una alerta por fuertes lluvias válida hasta el próximo viernes (16) en Rio Grande do Sul y Santa Catarina. “Lluvias entre 30 y 60 mm/h o 50 y 100 mm/día, vientos intensos (60-100 km/h). Riesgo de cortes de energía, caída de ramas, inundaciones y descargas eléctricas”, dice la publicación.

Por su parte, el observatorio meteorológico Metsul, con sede en la localidad gaúcha de Sao Leopoldo, pronostica “lluvias fuertes y voluminosas en el sur y centro del país en los próximos diez días”, y detalla que “un ciclón extra tropical formado en el mar cerca de Paraná, desencadenará la lluvia”.

La situación reviste gravedad suficiente como para recomendar a los residentes en localidades del litoral gaúcho a abandonar sus casas y buscar zonas elevadas.

La población de los pueblos de las laderas debe buscar inmediatamente terrenos elevados. Es una situación de extremo peligro para la vida”, subraya Metsul.

?? AVISO DE EMERGÊNCIA ?? A chuva é extrema no Litoral Norte gaúcho e a previsão da @metsul é seguir chovendo com até 400 mm ou 500 mm na encosta da Serra, no Litoral. População em cidades da encosta deve IMEDIATAMENTE buscar terreno alto. É situação de EXTREMO PERIGO à vida. pic.twitter.com/ZpFtBtkBW1