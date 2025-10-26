Metsul anuncia que se vienen temperaturas “muy por debajo” de la media para noviembre

Locales

Montevideo Portal

El servicio meteorológico brasileño MetSul Meteorologia advirtió la llegada de dos masas de aire frío al sur de Brasil en menos de diez días, un fenómeno inusual para esta época del año y que podría influir en el clima del norte y noreste de Uruguay, especialmente en los departamentos fronterizos con Río Grande do Sul.

Según MetSul, las temperaturas estarán por debajo de lo normal entre finales de octubre y la primera semana de noviembre, en un contexto que describen como una “alta frecuencia de masas de aire frío” esta primavera. El fenómeno ha sido tan persistente que, en algunos puntos del sur brasileño, se registraron temperaturas no vistas “desde hace más de una década”.

El informe indica que la primera masa de aire frío ya comenzó a ingresar a Río Grande do Sul y se intensificará entre este lunes y martes, lo que podría traer descensos térmicos y aumento de nubosidad en zonas cercanas a la frontera uruguaya, como Rivera, Artigas y Cerro Largo. No obstante, debido a la humedad presente en la atmósfera, las mínimas no caerían demasiado durante esta primera irrupción.

La segunda incursión, prevista entre el 4 y el 5 de noviembre, podría tener un mayor impacto. Los modelos analizados por MetSul proyectan que esta masa de aire frío será más seca y con mínimas muy por debajo del promedio mensual, afectando sobre todo al sur de Brasil —en particular Río Grande do Sul y Santa Catarina—, aunque su influencia podría extenderse hacia territorio uruguayo, donde persistiría el ambiente fresco y ventoso para comienzos de mes.

MetSul destaca que incursiones de aire frío tan tardías “no suelen ser intensas” y se dan con menor frecuencia en noviembre, por lo que este episodio resulta atípico para la región. En lo que va del año, Río Grande do Sul ha acumulado 57 días con temperaturas bajo cero, un registro excepcional que da cuenta del comportamiento climático inusual en el sur del continente.

Montevideo Portal