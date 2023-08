Metsul advierte por un “ciclón bomba” que afectará las costas del Atlántico sur

Un “ciclón bomba” se formará entre este viernes 18 y sábado 19 de agosto en las costas del Atlántico sur, según advirtió el servicio meteorológico brasilero Metsul. Este fenómeno “impactará las condiciones climáticas” en Uruguay, Argentina y Brasil, pero “sus mayores efectos se sentirán sobre el océano y áreas continentales más al sur”, comunicó.

“Algunos de estos ciclones que actúan” en esta región “sufren un proceso de identificación muy rápido y se clasifican como bombas o bombas meteorológicas”, informó Metsul. Asimismo, ratificó que los ciclones extratropicales “son absolutamente normales y frecuentes” en el Atlántico sur.

De acuerdo con el observatorio meteorológico, “una zona alargada de baja presión debería comenzar a profundizarse” este viernes entre el litoral de Buenos Aires, la desembocadura del Río de la Plata y el sureste de Río Grande do Sul. El sábado el ciclón “tendrá dos centros de menor presión, dos vórtices, uno principal y uno secundario” frente a las costas de la capital argentina. “Al final del día los dos vórtices se volverán uno, y bastante profundo”, pronosticó.

La clasificación de “ciclón bomba” se da cuando un centro de baja presión tiene un descenso en la presión atmosférica de al menos 24 hectopascales (medida de presión) en menos de 24 horas; de esta manera, explicó Metsul, este fenómeno no se define por su intensidad, sino por “la rápida caída de la presión en su centro”.

“Algunos ciclones tipo bomba incluso forman un ojo, similar al centro de un huracán que es un ciclón tropical”, detalló la agencia meteorológica.

Este pronóstico es similar al del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), que prevé vientos fuertes desde Colonia hasta Rocha.

