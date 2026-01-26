Meteorólogo recomienda “mucha paciencia” ante “una noche como las de los veranos de antes”

Locales

En las últimas horas, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un aviso especial por una ola de calor, evento que se extendería hasta el jueves y presentaría temperaturas máximas de hasta 35 grados.

Ese mismo fenómeno había sido anunciado días antes por otros meteorólogos, con la excepción de Guillermo Ramis, quien ha preferido no usar ese término.

En su intervención de esta mañana en el noticiero Informativo Sarandí, el experto insistió en que los criterios para establecer una ola de calor “dependen del umbral”, que a su vez es fijado por los servicios meteorológicos, “cada país pone el umbral que le parece bien”. A modo de ejemplo, explicó que “en un país de la zona ártica, cercano al polo Norte, tendrán otra interpretación” sobre lo que es una ola de calor.

Más allá de los pormenores terminológicos, Ramis coincidió con sus colegas en que, efectivamente, nos esperan días de calor, pero que las temperaturas “no serán nada del otro mundo, no hablen de cuarenta y pico de grados porque estamos locos”, dijo.

De hecho, las máximas que anunció para la zona sur no se acercan a esas cifras. En concreto, vaticinó para hoy una máxima de 32 grados, para mañana 29 grados, y para el resto de la semana máximas seguidas de 26.

En cuanto al calor, advirtió que la noche de este lunes será particularmente tórrida debido a la combinación de calor y humedad.

“Hoy a la noche va a estar pesado”, expresó el profesional, quien agregó que la velada será “como en los veranos de antes, que no se podía dormir”, ya que “la temperatura va a ser bastante alta para lo que es la noche”. Por ello, recomendó “tener mucha paciencia” a sabiendas de que las temperaturas altas y la humedad pueden incidir negativamente en el humor de las personas.

En cuanto a las lluvias, Ramis explicó que el modelo meteorológico se muestra muy cambiante. De momento, la “apuesta” más firme es para “los días 4, 5 y 8”, en los que, si el modelo se mantiene, habría episodios “de muy buena lluvia”.