Inumet anunció comienzo de una ola de calor que se extenderá hasta el jueves: qué esperar

Este domingo comenzó a regir una ola de calor que afecta prácticamente a todo el país, según informó el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet). El mismo se extenderá al menos hasta el jueves.

Según señalaron, una “masa de aire cálida afectará la región generando temperaturas extremas”. En tal sentido, se espera en la zona sur del país temperaturas máximas entre 33 y 35 °C, mientras que en la zona norte se aguardan 35 °C.

En tanto, las temperaturas mínimas serán iguales o superiores a los 21 o 22 ºC en todo el país.

Según señaló el Instituto, el aviso no comprende a la faja costera atlántica, debido al efecto de la brisa de mar. Allí las temperaturas no alcanzarán números extremos.

“Se continuará monitoreando la situación y se informará ante eventuales cambios”, explicó Inumet.

Principales localidades:

Artigas: Todo el departamento.

Canelones: Todo el departamento.

Cerro Largo: Todo el departamento

Colonia: Todo el departamento

Durazno: Todo el departamento

Flores: Todo el departamento

Florida: Todo el departamento

Lavalleja: Todo el departamento

Maldonado: Aiguá, Bella Vista, Cerros Azules, El Edén, Gerona, Gregorio Aznárez, Las Flores, Los Talas, Nueva Carrara, Pan de Azúcar, Piriápolis, Playa Grande, Playa Hermosa, Playa Verde, Pueblo Solís, Punta Colorada, Punta Negra y Sauce de Portezuelo.

Montevideo: Todo el departamento

Paysandú: Todo el departamento

Río Negro: Todo el departamento

Rivera: Todo el departamento

Rocha: Cebollati, La Coronilla, Lascano, San Luis Al Medio y Velazquez.

Salto: Todo el departamento

San José: Todo el departamento

Soriano: Todo el departamento

Tacuarembó: Todo el departamento

Treinta y Tres: Todo el departamento

