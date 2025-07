Meteorólogo dio máximas para fin de semana y alertó: “Por un solo día, no es veranillo”

Locales

Montevideo Portal

Tras el final de la ola de frío que tuvo lugar durante la semana, con varias zonas del país donde se registraron heladas y temperaturas bajo cero, el fin de semana parece abrir cierta expectativa en cuanto al estado del tiempo, aunque el meteorólogo Guillermo Ramis volvió a insistir con que no habrá un veranillo.

Ramis dijo en Informativo Sarandí que las temperaturas máximas esperadas para el fin de semana serán el domingo, con 16 °C en la zona metropolitana y 19 °C en el norte. Sin embargo, volvió a descartar la posibilidad de un veranillo, como habían anticipado otros meteorólogos.

“Por un solo día que pasan esas cosas, no es un veranillo”, indicó.

Las mínimas, en tanto, serán de entre 5 °C y 8 °C.

En resumen, el meteorólogo indicó que tanto las mínimas como las máximas esperadas para este fin de semana son habituales para esta época del año.

Ramis ya había rechazado días atrás la posibilidad de que haya un veranillo en los próximos días. “El veranillo yo no lo veo. Miré a trasluz con lupa y no lo veo. En fin, cada maestro con su librito, ¿no?”, expresó en radio Sarandí durante el mediodía del miércoles 2. “Francamente, no lo veo el veranillo; que me perdonen los que hablan de veranillo, pero no lo veo”, insistió al apuntar que en la zona metropolitana las máximas rondarían los 15 °C.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) brindó este jueves su pronóstico para el fin de semana. Según señaló el meteorólogo Álvaro Silva, “las temperaturas volverán a estar dentro de lo esperado para esta época del año”.

El sábado, las temperaturas previstas por Inumet en el área metropolitana estarán entre los 13 y los 5 °C. En el norte, en tanto, la máxima escalará a 21 °C.

El domingo, en tanto, la máxima según Inumet será de 16 °C en el área metropolitana y la mínima de 6 °C.

Montevideo Portal