“Miré a traslúcido con lupa y no lo veo al veranillo”: el pronóstico del meteorólogo Ramis

El meteorólogo Guillermo Ramis afirmó que él no ve que se venga un veranillo sobre el fin de semana, como pronosticaron sus colegas José Serra y Nubel Cisneros.

“El veranillo yo no lo veo. Miré a trasluz con lupa y no lo veo. En fin, cada maestro con su librito, ¿no?”, expresó al mediodía de este miércoles 2 de julio.

Según Ramis, este fin de semana las temperaturas serán más bajas que 15 °C. “Francamente no lo veo el veranillo, que me perdonen los que hablan de veranillo, pero no lo veo”, agregó.

Asimismo, el meteorólogo dio su expectativa de máxima para este miércoles 2 de julio: 10 °C. “Por suerte no hay mucho viento, pero cualquier brisa puede bajar 1 o 2 °C la temperatura, generando una sensación térmica de esos valores: 1 o 2 °C menos de lo que marca el termómetro”, indicó.

“Las máximas estarán entre 12, 13 y 14 °C toda la semana. El domingo la máxima es de 15 °C, lo más alto de la semana”, amplió.

La ola de frío, de acuerdo con Ramis, se prolongará hasta la madrugada de este jueves 3 de julio, con una mínima de 0 °C. “Después ya se retira. Entonces la ola de frío de la que hablan ya va a ser historia”, completó.