Meteorólogo anticipa máximas de 30 °C y marca que el verano no terminó: ¿para cuándo?

El meteorólogo José Serra afirmó que “el verano no terminó” y anunció máximas de hasta 32 °C para los próximos días. En diálogo con Montevideo Portal, el experto sostuvo que “las perspectivas en cuanto a las temperaturas del otoño van a estar por encima de lo normal y las precipitaciones por debajo”.

El meteorólogo prevé que esta semana el estado del tiempo transite “variabilidad o inestabilidad”, así como “algún episodio” de precipitaciones para este jueves.

De todos modos, el experto dijo que en el norte, este y suroeste del país se registrarán máximas de hasta 32 °C y mínimas de 18 °C. En Montevideo, rondarán los 30 °C hacia el fin de semana.

“El verano, para gran parte del país, va a continuar. Inclusive se va a cortar la distancia entre la máxima y la mínima; la amplitud térmica va a ser menor”, precisó el meteorólogo, que insistió en que “el verano no culminó”.

De todos modos, Serra sí reconoció que el otoño “se acerca” y los cambios en las temperaturas de los últimos días son “los primeros pulsos de aire”, que irán “moderando las temperaturas hacia el otoño”.

Ramis también señaló que pese a la “refrescada” general, el fin de semana ofrecerá una suerte de último coletazo estival, con máximas en el sur de 26 °C y 27 °C, pero sí anunció la llegada del otoño.

Según Ramis, de lunes a viernes las máximas serán del orden de los 24 y 25 grados, y advirtió sobre considerables descensos de temperaturas en horas nocturnas. “Hasta el jueves, las noches van a estar bien frescas; lleven abrigo”, recomendó.

En cuanto a la lluvia, señaló que el jueves habrá “chaparrones, especialmente en la tarde, a partir de las 16 o 17 horas”. En cuanto al resto del mes, señaló que los modelos muestran un panorama cambiante.

“A partir del 15 o por ahí, estamos en el subibaja de la lluvia: que viene, que no viene”, comentó el experto en referencia a esa variabilidad, sobre la que habrá datos más precisos con el paso de los días.

En ese sentido, cabe recordar que la semana pasada el profesional consideró que “a partir del 13 o 14 puede ser auspicioso el panorama de lluvia”, e indicó que las mayores posibilidades se cifraban en los días 16 y 17.

Finalmente, para quienes pretenden disfrutar de la playa en el correr de esta semana, Ramis hizo una recomendación muy clara, y con un léxico de la vieja guardia: “Lleven una buena tricota”.