Mesianismos: el término que el MEC usó en su mensaje y generó reacciones

El pasado martes 27 de junio se cumplieron 50 años del golpe de Estado cívico-militar que inauguró una dictadura que se prolongaría por más de una década. Hubo que esperar hasta noviembre de 1984 para celebrar nuevas elecciones nacionales. El Parlamento volvió a sesionar en febrero de 1985, y el 1º de marzo del mismo año Julio María Sanguinetti asumió el primer gobierno democrático luego del negro paréntesis dictatorial.

En los últimos días se llevaron a cabo diversas acciones conmemorativas, como la sesión especial del Senado llevada a cabo en la noche del lunes, acompañada por una vigilia popular fuera del Palacio Legislativo, la movilización del Pit-Cnt en la mañana del martes, o el mensaje conjunto del actual presidente y todos sus predecesores vivos, emitido en la tarde del mismo día.

En redes sociales, el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) publicó un breve mensaje que, a pesar de su concisión, tuvo la extensión necesaria como para generar una controversia.

“Nunca más dictadura. Nunca más terrorismo. Nunca más mesianismos”, dice el texto, que fue de inmediato blanco de críticas.

En concreto, numerosos usuarios de la red social —entre los que se contaron legisladores— consideraron que la última frase del mensaje estaba de más y desvirtuaba su contenido.

Si bien el menaje del MEC no ofrece explicaciones ulteriores acerca de a quién se dirige el término “mesianismos”, se infirió que este supone una afiliación a la denominada “teoría de los dos demonios”, que sostiene que la dictadura es consecuencia directa de una situación de guerra entre la sedición y las fuerzas coercitivas estatales. De esta forma, se diluye la responsabilidad de estas últimas en el terrorismo de Estado.

“Según el principal ideólogo de la teoría de los dos demonios, los grupos mesiánicos son la guerrilla y los militares. Triste que el Estado se afilie a una explicación tan berreta”, consideró el politólogo Daniel Chasquetti.

En similar sentido se expresó el también politólogo Camilo López Burián, quien sugirió correcciones al texto. “Prefiero pensar que hay problemas de redacción a pensar que promueve una interpretación insostenible desde cualquier análisis histórico serio”, deseó.

Por su parte, los legisladores frenteamplistas Micaela Melgar y Daniel Caggiani también usaron la red social para repudiar el mensaje del MEC.

Otros internautas manifestaron perplejidad por el vocablo incluido en la conmemoración, y recordaron su significado según el diccionario de la Real Academia Española: “Doctrina relativa al mesías” y “Confianza inmotivada o desmedida en un agente bienhechor que se espera”.

Asimismo —y como suele suceder en Twitter—, no faltaron los sarcasmos en formato meme.

¿De qué hablan? Porque lo del terrorismo lo entiendo, es por la teoría de los dos demonios, me parece que viola la normativa uruguaya sobre el terrorismo de estado pero lo podemos debatir después. Lo de mesianismo es absolutamente inentendible ¿Es por las FFA? ¿Es por el PCU? ?? https://t.co/82dpnVpir6

Vieron, si se aplicaba en 2019 No hubieran votado a Lacalle pic.twitter.com/ImQapEzAnt

Esto claramente es una apuesta donde alguien le dijo a otro “A que no te da para meter “mesianismos” en un tuit desde la cuenta oficial”. https://t.co/APvDQ5zNy6

Tal vez no se necesite un Mesías, pero alguien que sepa redactar comunicados no vendría mal.

La equiparación me resulta, por lo menos, un grueso error más allá de mi opinión sobre terrorismos y mesianismos Su efecto: minimizar la barbarie de la dictadura y el terrorismo de Estado, ensayar un tipo de justificación Retirar ese mensaje sería bueno en el aciago aniversario https://t.co/8tBM41T2vN

¿Por que le molesta que el MEC esté en contra de dictaduras, terrorismos y mesianismos? Acaso los militares golpistas no fueron todo eso? Aún no hay países sufriendo atrocidades similares? No solo es recordar es prevenir.