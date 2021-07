Mercosur: Argentina avisó una hora antes que solo transmitiría discurso de Fernández

Política

En una nueva cumbre de jefes de Estado del Mercosur, el gobierno argentino decidió para sorpresa de especialistas y también de otros gobiernos pertenecientes al bloque, no transmitir los discursos del resto de los presidentes.

Argentina era la encargada de garantizar y organizar la transmisión del acto de traspaso de mando de la presidencia pro témpore del bloque, que pasó a Brasil este jueves.

Sin embargo, en la transmisión que comenzó varios minutos después de lo previsto, se pasó solamente la intervención realizada por el actual presidente argentino, Alberto Fernández, sin mostrar los mensajes de los presidentes de los demás países miembros.

El medio argentino Infobae informó que el gobierno argentino comunicó la decisión a los demás países que participaron de la ceremonia apenas diez minutos antes de iniciarse la transmisión.

"No tuvimos margen para trabajar como corresponde", se quejó un miembro de la diplomacia brasileña a Infobae en off the record.

En el caso de Uruguay, la abrupta decisión de Argentina también le generó inconvenientes, ya que la transmisión en vivo que se hizo desde la web de Presidencia de la República del discurso realizado por el presidente, Luis Lacalle Pou, salió sin audio y terminó dándose de baja.

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo se informó sobre la hora 11.20 la particular situación, tras consignar que Argentina había resuelto realizar un streaming solo del discurso de bienvenida de Fernández y que luego cortaría la transmisión.

En ese momento también se hizo saber de que la alocución de Lacalle Pou se emitiría en todas las redes de Presidencia.

Fuentes del gobierno indicaron a Montevideo Portal que aunque ya existía el rumor de lo que podía pasar, la información desde Argentina se hizo oficial pasadas las 10 de la mañana.

