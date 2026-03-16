Meningitis: MSP activó protocolo sanitario en escuela tras muerte de niña de 5 años

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Una niña de cinco años, alumna de primer año de la escuela Egipto, nº 182, situada en Camino Maldonado y Luis Braille, falleció en las últimas horas luego de haber sido internada a raíz de un cuadro de meningitis meningocócica.

La información fue confirmada por fuentes de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) al noticiero Telenoche.

Desde la Dirección General de Educación Inicial y Primaria expresaron su pesar por lo ocurrido y señalaron que la comunidad educativa se encuentra de luto ante la trágica situación.

Como primera medida, y a pedido de las familias, el centro educativo permanecerá cerrado el lunes. Pese a que no se impartirán clases en el lugar, docentes y autoridades acudirán para brindar contención a los alumnos y a los padres que lo necesiten. Además, se contará con el acompañamiento del programa Escuelas Disfrutables, que brindará apoyo en el proceso de duelo.

En paralelo, desde el sistema de salud se activó el domingo el protocolo correspondiente. Entre otras acciones, el mecanismo prevé el suministro de medicación preventiva a los compañeros de clase de la niña y a su maestra, quienes compartían con ella más de cuatro horas diarias en el aula.

El MSP “transmitió un mensaje de tranquilidad” a las familias de los alumnos, pero solicitó que permanezcan atentas ante la eventual aparición de síntomas.

Según explicaron, para que se produzca el contagio de esta enfermedad es necesario un contacto muy estrecho y prolongado durante varias horas, por lo que las medidas preventivas se concentraron en el entorno más cercano de la menor dentro del ámbito escolar.