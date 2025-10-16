Curiosidades

Melo: un hombre dejó dos ovejas muertas y una agonizante en la puerta de emisora de radio

Fundada en 1942, La Voz de Melo es una de las radios más importantes del interior del país, y posee particular influencia en el departamento de Cerro Largo.

Esta mañana, la emisora fue objeto de un acto vandálico que tendría como fin transmitir un mensaje de protesta.

De acuerdo con lo que informó la propia radio en redes sociales, minutos antes de las 07:00 horas del jueves, un individuo se presentó en la puerta de los estudios de la emisora y depositó una peculiar “ofrenda”: los maltrechos cadáveres de dos ovejas y una tercera todavía viva, pero agonizante.

Según la emisora, el sujeto es un productor rural de la zona, quien exclamó: "A ver, que vengan las protectoras". Luego se marchó, negándose a hacer declaraciones a la radio.

Ante semejante situación, el personal de La Voz de Melo llamó a la Policía Municipal, al Ministerio del Interior y a un centro médico veterinario.

Si bien los dichos del sujeto fueron lacónicos, no resultan crípticos si se tiene en cuenta el contexto que atraviesan los ganaderos ovinos, cuyas majadas se ven diezmadas con frecuencia por perros.