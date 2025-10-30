Megaoperativo en Río indica “qué política de seguridad no queremos aplicar”, dijo Negro

Política

El ministro del Interior, Carlos Negro, se refirió al megaoperativo de seguridad de Río de Janeiro, Brasil, ocurrido el pasado martes que dejó un saldo de 121 muertos y sostuvo que “hace reflexionar” acerca de “qué política de seguridad no debemos implementar” en Uruguay.

En conferencia de prensa luego de ir a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores, el jerarca fue consultado acerca del episodio ocurrido en el vecino país. En primer lugar, el exfiscal de Homicidios manifestó que “dentro de unos días” viajará a Brasil para una reunión del Mercosur “para tratar estos temas que seguramente van a estar arriba de la mesa” con sus homólogos de la región y de América Latina.

“La problemática de Río de Janeiro por supuesto que nos preocupa y aparte nos lleva a pensar en lo que no puede pasar en nuestro país y lo que no debemos hacer también”, argumentó. En esta línea, enfatizó en que lo ocurrido “lleva a la reflexión de qué política de seguridad” se desea implementar en Uruguay y “qué política de seguridad no se debe” aplicar.

A su vez, sobre el proyecto de Ley de Presupuesto Nacional —a estudio de la Cámara alta—, el ministro del Interior indicó que “tiene como rumbo o meta la lucha y el enfrentamiento del fenómeno de la violencia, el control de armas y todo ello con acciones concretas”.

“Vinimos al Parlamento a presentar los principales ejes y lineamientos estratégicos en materia de seguridad que se fijó el ministerio, que plasmó y que respalda el proyecto de Presupuesto. Las cifras de la gestión, el abatimiento generalizado de los números en prácticamente todos los delitos […] así lo demuestran y a través de estas cifras y estos números también nos permite continuar con un diseño hacia el futuro a corto, a mediano y a largo plazo”, concluyó Negro.

