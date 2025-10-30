El día que Jorge Díaz ordenó detener a narco vinculado al Comando Vermelho en Montevideo

Judiciales

Las crónicas rojas del 6 de junio del 2010 mencionaban a un grupo de crimen organizado que volvió a sentirse en las páginas uruguayas —y de la región— en la última semana del mes de octubre del 2025: Comando Vermelho. En ese entonces, el actual prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, se desempeñaba como juez especializado en crimen organizado y había ordenado la detención de José Paulo Vieira de Mello, uno de los hombres más buscados por la Justicia de Brasil y la Interpol.

Vieira de Mello, que también era buscado por la Justicia paraguaya, fue arrestado el sábado 5 en Carrasco, donde vivía con identidad falsa desde hacía dos años. El detenido operaba una organización de narcotraficantes con nexos en Bolivia, Paraguay y Brasil, vinculada al capo Fernandinho Beira Mar del célebre grupo mafioso Comando Vermelho de Río de Janeiro.

Se trata de la misma organización por la que las autoridades cariocas desplegaron el pasado lunes 28 el operativo con más muertes de la historia de Brasil.

Vieira tenía una orden de captura internacional del más alto nivel emitida por la Interpol y era vigilado por agentes de la Policía Antidrogas, señalaron fuentes oficiales en aquel entonces. Las pesquisas policiales apuntaban a que el narcotraficante iba a comprar una lujosa propiedad bajo su nombre supuesto, Paulo Seco, aunque las alarmas se dispararon cuando descubrieron que el sospechoso se disponía a abandonar el país con destino desconocido.

Ese descubrimiento propició su detención, ordenada por el juez especializado en crimen organizado, Jorge Díaz. Junto a Vieira también fue detenida su esposa, de nacionalidad paraguaya, mientras que sus tres hijos, dos de ellos de corta edad, quedaron bajo custodia.

Según consignó la CNN, Luiz Fernando da Costa, quien se hace llamar Fernandinho Beira-Mar, también estuvo prófugo por Uruguay. Se trata de uno de los líderes del Comando Vermelho, que cayó preso en 2001 en Colombia, donde presumen que la organización mantiene vínculos con la FARC.

Fernandinho Beira-Mar fue preso por primera vez en 1996, pero logró fugarse de la cárcel. En ese interín, estuvo en Uruguay, Bolivia y Paraguay, según confirmó la Fiscalía brasileña al medio citado anteriormente.

Tal como informáramos, el Comando Vermelho ha estado durante años entre ceja y ceja de la Policía brasileña por su poderío en armas y recursos económicos, que le ha permitido dominar varias favelas de Río de Janeiro y provocar un aumento exponencial de la violencia.

Este comando es el grupo delictivo más antiguo de Brasil. Hace medio siglo era apenas una organización de poca monta dedicada a brindar protección a los presos en distintos centros carcelarios del país.