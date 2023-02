Mattos informó en el Parlamento que las pérdidas por sequía son de US$ 1.200 millones

Política

Montevideo Portal

A pedido del Frente Amplio, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, compareció este jueves ante la Comisión Permanente del Parlamento para explicar las medidas adoptadas por el Gobierno ante la sequía que atraviesa el país desde el año pasado.

En el principio de la sesión, Mattos afirmó que las medidas aplicadas por e Poder Ejecutivo hasta ahora “son iniciales, justamente para paliar la situación”. “Son medidas paliativas, coyunturales, para enfrentar la situación, y luego tenemos que pensar en medidas más estructurales para el agua, tanto para la producción como para el consumo humano”, expresó.

“Hemos reaccionado rápido y de agravarse la situación seguramente tendremos que adoptar otras medidas”, agregó Mattos.

En este sentido, el ministro sostuvo que las pérdidas estimadas por la sequía rondan los US$ 1.175 millones. “Es una estimación muy primaria; vamos a tener que revisar ese cálculo para adelante de forma constante”, aclaró.

El sector agrícola es el más afectado con pérdidas de US$ 490 millones, seguido por el ganadero que suma US$ 440 millones. Por su parte, en praderas perdidas se contabiliza un déficit de US$ 145 millones y en la lechería la pérdida es de US$ 100 millones.

Medidas adoptadas por el Gobierno

El ministro también repasó una por una las medidas que viene aplicando el Poder Ejecutivo ante la situación de sequía que afecta al país.

Entre ellas, destacó la habilitación de pastoreo a los costados de las rutas, la limpieza de tajamares y aguadas por parte del ministerio, créditos del Banco República (BROU) con tasas reducidas. En este sentido, Mattos indicó que hay más de mil postulantes al crédito y que ya se firmaron 400 microcréditos.

Además, también mencionó la postergación del pago de contribución rural y de aportes al BPS, y exoneración o postergación de tributos municipales.

Por otro lado, expresó que el ministerio está a disposición de las intendencias para comprar raciones o maquinarias para trabajos en campos afectados.

A su vez, Mattos destacó los créditos de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE). Se estima que alcanzará a 600 productores por casi US$ 9 millones.

Montevideo Portal