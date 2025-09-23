Más radares, cambio de ejes en calles céntricas y fiscalización: anuncio de IM en tránsito

Locales

La administración de Mario Bergara en la Intendencia de Montevideo (IM) planteó 16 nuevas medidas en el tránsito de la capital, que buscan mejorar la movilidad urbana. Los cambios van desde aumento de radares, cambios en el tránsito y en el estacionamiento, fiscalización y en los semáforos.

En rueda de prensa, el director de Movilidad de la IM, Germán Benítez, detalló que la mitad de las 16 acciones tienen que ver con “mejoras en los esquemas de fiscalización —tanto del estacionamiento como del carril solo bus y de la fiscalización del estacionamiento en veredas—”, mientras que la otra con “ordenamiento y de adaptación”.

En ese sentido, el jerarca municipal señaló que la IM prevé corregir el estacionamiento en zonas con grandes densidades de tráfico de cuerdo con el sentido del flujo de los vehículos, así como también prohibir estacionar en el dirección de ingreso al Centro de Montevideo entre las 7:00 y las 14:00 y en la de salida de 14:00 a 20:00.

Otra de las acciones prevé nuevas ubicaciones para los radares que fiscalizan a quienes exceden los límites de velocidad previstos por la comuna capitalina. Según Benítez, habrá cuatro nuevas locaciones y tres serán removidas. El jerarca adelantó que una de las zonas modificadas será sobre la rambla, entre José Cuneo Perinetti y 6 de abril.

Además, la comuna capitalina cambiará el eje de las calles José Ellauri, Comercio y General Rondeau. “Vamos a hacer el corrimiento del eje para dar un sentido más de circulación en aquellos sentidos que son más intensivos”, precisó el jerarca.

Además, la IM prevé cambios en la dinámica semafórica que pueden contribuir a reducir tiempos inactivos en los traslados nocturnos, sin perder condiciones de seguridad vial.

En ese sentido, también aumentará de 159 a 299 los cruces con planes nocturnos específicos, acotando tiempos de espera en cada ciclo semafórico. En ambos casos, las modificaciones se darán entre 23:30 y 05:30.

La IM prevé implementar las 16 acciones antes de que termine el 2025.