Internacionales

Cumbre en Alaska: Trump y Putin se reúnen por primera vez desde la invasión a Ucrania

El presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, se reúnen este viernes en la Base Aérea Elmendorf de Alaska, en lo que podría ser un momento decisivo para el futuro de la guerra en Ucrania. Es la primera vez que Putin pisa suelo occidental desde el inicio de la invasión, en febrero de 2022.

Trump, que asegura que la cita es una “reunión de tanteo”, advirtió que podría terminar en minutos si el líder ruso no muestra disposición a ceder. “Si es mala, terminará muy rápido; si es buena, lograremos la paz en un futuro cercano”, dijo, calculando un 25% de probabilidades de fracaso.

Contexto militar y diplomático

Moscú controla actualmente cerca del 20% del territorio ucraniano, incluyendo zonas clave en Donetsk y Lugansk. Pese a la presión militar, Kiev niega que Rusia haya roto su última línea defensiva y mantiene su rechazo a entregar territorio.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, calificó la cumbre como una “victoria personal” para Putin, pues le permite salir de su aislamiento diplomático. Los líderes europeos, en tanto, observan con cautela, ya que se han negado a dialogar con Rusia sin la participación directa de Ucrania.

Escenario y simbolismo

La elección de Alaska no es casual: se trata de un territorio con pasado ruso, vendido a Estados Unidos en el siglo XIX, un hecho que Moscú usa como referencia para justificar intercambios de territorios. Además, su ubicación permite que Putin viaje evitando países que puedan ejecutar la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional.

Altos funcionarios rusos viajaron bajo una flexibilización temporal de sanciones otorgada por el Tesoro de EE. UU. para este encuentro.

Lo que está en juego

Analistas como Daniel Fried, del Atlantic Council, advierten que Trump podría presionar con nuevas sanciones y envío de armas, aunque Putin podría contrarrestar con propuestas atractivas pero de poco valor real. El Kremlin, por su parte, ha dejado claro que presentará su postura “sin ambigüedades”.

La jornada se desarrollará a puerta cerrada, primero en una reunión privada con intérpretes y luego en un almuerzo de trabajo. En Anchorage, la ciudad más grande de Alaska, ya se han desplegado protestas en apoyo a Ucrania.

En base a AFP