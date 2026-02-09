Locales

Más fragatas portuguesas: alertan por apariciones en la zona de Barra del Chuy

Montevideo Portal

La presencia de fragatas portuguesas en la costa uruguaya volvió a encender las alertas entre turistas, autoridades y guardavidas.

Luego de que días atrás la Intendencia de Maldonado informara el avistamiento de la especie en las costas de este departamento, en las últimas horas también fueron reportadas algunas apariciones en la zona de Barra del Chuy, según informó el medio local Inf Central.

Los ejemplares son de diversas formas y tamaños, de acuerdo con el citado medio.

En Maldonado, en concreto, la comuna había confirmado la aparición de ejemplares en la parada 31 de la Playa Mansa, de Punta del Este.

Este organismo habita aguas tropicales y subtropicales, es decir, no se encuentra en aguas frías. Es por eso que, para que se dé su aparición en la costa oceánica de Rocha y Maldonado, tienen que darse una serie de factores. El primero de ellos está vinculado a su forma de desplazarse. Se desplazan a través de las corrientes.

A esto hay que sumarle la falta de lluvias que viene afectando el país en el último tiempo, lo que provoca que “el aporte de agua dulce hacia la zona costera disminuya bastante y eso permite el ingreso de masas de agua salada con una temperatura más cálida”, dijo a Montevideo Portal la bióloga Gabriela Failla, integrante del Laboratorio de Zoología de Invertebrados de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República (Udelar).

Montevideo Portal