Más del 90% de los funcionarios de OSE están por fuera de su cargo presupuestal

El presidente de OSE, Raúl Montero, aseguró que más del 90% de los funcionarios del organismo estatal está por fuera de su cargo presupuestal.

En diálogo con Radio Yi Durazno semanas atrás, el jerarca dijo que la institución se encuentra en una realidad "bastante enredada" por la cantidad de funcionarios "por fuera de su cargo presupuestal", lo que desemboca en una "situación inestable".

"Todas las semanas estamos subrogando", agregó, en referencia a la falta de adecuación de los cargos que figuran en la planilla laboral en relación a las funciones que deben cumplir los operarios.

En diálogo con Montevideo Portal, el jerarca explicó que a pesar de la falta de actualización sobre la categoría en el escalafón que tiene buena parte de los funcionarios presupuestados, la situación no afecta los salarios percibidos ni el presupuesto del servicio descentralizado.

Sin embargo, la necesidad semanal de tener que regularizar la competencia de los funcionarios que cumplen funciones por encima de su cargo formal, lleva a un desgaste de los recursos humanos de la empresa.

Montero indicó que se trata de un problema que se arrastra desde por lo menos la década de 1990, cuando se hizo "la última regularización" de los cargos presupuestados del servicio descentralizado. A esto se suma que hay vacantes que quedaron libres y no se han llenado.

"OSE ha perdido cargos que son esenciales", aseguró Montero, que puso como ejemplo algunas vacantes de jefes de usina y de capataces que no se han repuesto en el interior.

"El país está haciendo un esfuerzo por descentralizar, en formar terceros niveles de gobierno, aparecieron los alcaldes, y nosotros perdemos la figuras que son su contrapartida", lamentó el jerarca, que insistió en la necesidad de regularizar la situación.

El presidente de OSE explicó que el estado de situación actual se dio a partir de dos fenómenos que se han conjugado en el tiempo: el crecimiento de las redes del organismo, sumado a la necesidad de reponer la infraestructura.

En el programa radial, el ingeniero puso de ejemplo una localidad del interior hipotética en la que trabajan dos funcionarios de OSE. Si allí se resolviera poner saneamiento, se debería duplicar el personal. "No siempre estamos preparados", reconoció.



"El crecimiento de los recursos humanos no va en consonancia con eso. Nos hemos llenado de tercerizaciones de diferente tipo porque no tenemos más remedio y porque además tenemos la obligación de que siempre haya agua y de que el saneamiento se vaya siempre por los colectores sin ocasionar problemas a los vecinos", argumentó.

Según expresó Montero a Montevideo Portal, OSE cuenta en la actualidad con alrededor 4.000 funcionarios presupuestados y 1.000 en calidad de tercerizados.

En línea con el sindicato

La Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE) se declaró en conflicto a principios de junio y realizó una movilización el día 2 de ese mes.

Entre otros motivos, el sindicato esgrimió en una gacetilla de prensa que la "carencia de personal genuina y la falta de un cronograma de llamados externos para el ingreso de trabajadores" han tenido un "impacto considerable en las áreas operativas, lo que influye directamente en la calidad y el mantenimiento del servicio de agua potable y saneamiento".

Los trabajadores sindicalizados sostienen que la última actualización presupuestal de la empresa se hizo hace 26 años y que en los últimos tres se dieron más de 700 bajas, sin presupuestar a nadie.

"Ese conflicto yo no lo siento como algo que venga mucho contra nosotros, contra el directorio actual, sino más bien como un proceso que viene desde hace mucho tiempo", sostuvo Montero, que se comprometió a buscar una solución para el problema.

La Federación de Funcionarios de OSE también apuntó a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) por "el recorte de inversiones" que según el gremio "posterga obras indispensables para asegurar la creciente demanda del servicio público".

Esto se enmarca en las negociaciones por el proyecto de ley de Rendición de Cuentas, que el Poder Ejecutivo deberá enviar al Parlamento antes del 30 de junio.

"Puede haber percepciones diferentes de quien mira de arriba lo macro a quien lo ve más de adentro", dijo Montero con respecto a si el Poder Ejecutivo es consciente de las carencias presupuestales del organismo.

El ingeniero dijo a Radio Yi Durazno que los desafíos que tiene OSE no se solucionan solo "con voluntad", sino que también "se arreglan con dinero".

"Le tengo fe a la realidad. (...) Más que fe en mí, tengo fe en que la realidad de OSE es muy fuerte y que damos servicios esenciales", agregó ante la consulta de si se tenía "fe" para convencer a Isaac Alfie, el director de la OPP, acerca de la necesidad de incrementar los recursos de la empresa pública.

