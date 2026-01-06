Policiales

Más de uno por día: hombre fue acribillado en Colón y es el octavo homicidio en 2026

Un hombre de 37 años murió tras ser baleado en la madrugada de este martes en el barrio Colón, cuando se encontraba en la vía pública frente a su vivienda, ubicada en la intersección de los pasajes D y E.

Según informó el noticiero Subrayado, el sujeto había llegado minutos antes al domicilio junto a un familiar. Luego salió de nuevo a la calle y, en ese momento, se produjeron varias detonaciones. El hombre cayó gravemente herido en el lugar.

En la escena fueron encontrados seis casquillos correspondientes a un arma calibre 9 milímetros, así como dos proyectiles. Los autores del hecho se dieron a la fuga y, hasta el momento, no han sido capturados ni identificados.

Efectivos policiales arribaron al lugar poco después y trasladaron al herido al sanatorio Cudam de Colón, donde falleció sobre las 3:40 horas, a causa de las lesiones sufridas en el pecho y el abdomen.

Con este caso ascienden a ocho los homicidios registrados en Uruguay en los primeros seis días de 2026. En las últimas horas también se reportaron un crimen en el barrio Nuevo Ellauri, el hallazgo de un hombre asesinado en Parque Cauceglia, un doble homicidio en Durazno y otros hechos ocurridos en Parque Batlle, Maldonado y Cerro Norte.