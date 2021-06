Política

Martínez dijo que se “empezó muy tarde” a vacunar y "no alcanza con libertad responsable"

El exintendente de Montevideo y excandidato presidencial por el Frente Amplio en las últimas elecciones nacionales, Daniel Martínez, fue entrevistado por Subrayado (Canal 10), donde habló de la gestión del gobierno en el marco de la pandemia, la interna frenteamplista y la conducción de Carolina Cosse frente a la comuna capitalina, entre otros temas.

Martínez dijo que "es momento de remangarse no solo por pandemia en aspectos sanitarios y el drama que vive Uruguay, sino por temas sociales, económicos, de exclusión social y brecha social que se esta agrandando".

A nivel sanitario el exintendente (y excandidato en las últimas elecciones departamentales) dijo que hay "dos capítulos, uno muy bien llevado cuando se formó el GACH (Grupo Asesor Científico Honorario) y se le dio mucho corte" y "salimos todos para el mismo lado", donde los "resultados fueron buenos y hubo una excepción en el mundo" con respecto a la pandemia.

Por otro lado, considera que hay otro capítulo que es el de las advertencias del "Sindicato Médico del Uruguay, académicos y sociedades científicas" donde "el gobierno daba señales confusas, contradictorias". En ese sentido, Martínez se refirió a "cuando hay asados" o "se priorizan algunas actividades: otras sí, otras no".

"Cuando uno manda un mensaje de buscar disminuir la circulación implica ser coherente en todos los aspectos y uno mismo practicar. No alcanza con la libertad responsable. Pasamos de ser ejemplo del mundo a una situación donde estamos primeros en contagios", aseguró.

"Creo que hay que hacerse cargo de la situación, no trato de buscar culpables, no se si tiene sentido. Quiero que haya medidas, si estamos en situación de contagio y muertes que alarman", aseguró. Martínez destacó "la vacunación avanza bien", pero "empezó muy tarde". "No entiendo por qué empezamos tan tarde a vacunar", sostuvo.

"En algún momento con medidas de restricción y reducción de circulación y dar ejemplos en algunas cuestiones y el buen nivel de vacunación tiene que revertirse esto. Lo dice gente que sabe más que uno", agregó sobre las recomendaciones de científicos y sociedades médicas.

Martínez cree que en esta situación "la soberbia tiene que estar afuera y no es una partida de quién gana". Los que pierden son las familias de los casi 5.000 muertos. Parece que fuera un partido de futbol, (a mí) me importa la gente que está muriendo", comentó.

"No ha habido un verdadero diálogo, un intercambio. Vamos a dejar de pelear y calificar en cada discusión y discutir en concreto las medidas", añadió y dijo que "nadie salió muy conforme" de la reunión en comisión de seguimiento a la pandemia en la que participaron legisladores de oficialismo y oposición con el presidente Luis Lacalle Pou.

Lacalle, interna del FA y gestión de Cosse

Martínez dijo que "hubo un centenar de avisos" al gobierno con respecto a la reducción de la movilidad, pero cree que "algo que siempre se ha dado es que en situaciones de crisis el Uruguay siempre se abroquela en torno de la autoridad". El exintendente dijo que ha tenido "un par de intercambios puntuales con el presidente" y tiene "una relación de respeto".

Por otro lado, explicó que el FA "sigue dando" el proceso de discusión sobre la derrota electoral en las pasadas elecciones nacionales de 2019. El Frente Amplio en su momento definió que se tenía que dar tiempo, hay varios aspectos a tener en cuenta y la pandemia tampoco ayudo mucho", señaló.

Sobre los gobiernos del FA dijo que "no se hizo todo bien, pero fueron 15 años de buenos gobiernos". En ese sentido, comentó que "el FA está buscando recambios" en los liderazgos y que "son procesos". Martínez dijo que no se excluía ni incluía en esos liderazgos y explicó que por ahora visita barrios, comités de base y está "juntando firmas contra la LUC (Ley de Urgente Consideración".

Martínez reconoció que "nunca" estuvo "convencido de ser candidato a la Intendencia de Montevideo". "Aporté votos para que el FA ganara la intendencia, me conformo con eso", sostuvo.

Con respecto a la gestión de Carolina Cosse frente a la Intendencia de Montevideo, destacó que "está destinando muchos recursos del impacto social" en "momento de aumento de la brecha social y económica". "Me gusta que esté dedicando recursos a eso, que es gravísimo", aseguró.

"Veo que hay una destinación de recursos importantes, priorización que veo que el gobierno (nacional) no hace", concluyó Martínez.