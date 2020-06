Martín Lema: "Bajo ningún concepto se pretende ir en contra de ninguna causa"

Política

Este martes, el presidente de la Cámara de Representantes, Martín Lema, recibió varias críticas de la oposición a raíz de lo ocurrido en el Parlamento con dos legisladoras del Frente Amplio: Verónica Mato y Susana Pereyra.

La diputada Mato hizo referencia ayer a un poema de Pablo Neruda ("Me gusta cuando callas porque estás como ausente"), señalando que esos versos no enamoran y no representaban a las mujeres.

En su alocución, dijo: "En este corto tiempo que llevo como legisladora he tenido que presenciar cómo la voz de nosotras, mujeres parlamentarias, no es escuchada en este recinto y a las pruebas de hoy me remito. Muchas veces hemos tenido que hacer uso del amparo de la palabra, es usted testigo señor presidente, como también lo fui yo..."

En ese momento Lema interrumpió a Mato y le comunicó que cuidara "las formas de cómo se dirige en este recinto".

"Usted está haciendo un montón de referencias que entiendo no tienen lugar, por lo tanto exprésese con total libertad, pero evite cualquier tipo de expresión hiriente que está prohibida por el reglamento", dijo el legislador nacionalista.

Mato respondió: "La verdad que no lo entiendo y me está quitando el tiempo". "Las mujeres hemos trabajado mucho para que cese esta ancestral violencia sobre nosotros. Y ustedes varones, ¿qué hacen? ¿cómo se sienten cuando varones como ustedes ejercer violencia física y sexual?", cuestionó.

En ese momento Lema volvió a interrumpir, y se leyó el artículo 73 del reglamento de la Cámara de Representantes, que refería a un llamado al orden. Indica que "si un orador falta al orden, incurriendo en personalismos, expresiones hirientes o indecorosas, el presidente, por sí o a indicación de cualquier representante, lo llamará al orden".

Lo mismo ocurrió más tarde, cuando Susana Pereyra participó de la discusión del llamado a sala de cuatro ministros. "Una vergüenza es lo que está haciendo el partido de gobierno acá", dijo Pereyra, y Lema le recordó: "Cada vez que se haga una alusión personal o política en el fundamento del voto acá se va a cortar".

Las críticas

Tras el episodio con Mato, varios legisladores de la oposición criticaron a Lema por lo ocurrido. "Miré dos veces el video con las palabras de la diputada Verónica Mato. No encontré una sola frase hiriente para que Martín Lema la interrumpiera llamándola al orden. Duelen las mujeres diciendo verdades", afirmó la exministra Liliam Kechichian.

"Hoy vivimos en Diputados una situación lamentable, violenta. Nuestra compañera Verónica Mato fue cortada en su exposición mientras denunciaba la violencia machista. La bancada del FA va a plantear en la coordinación de partidos un cuestionamiento al papel del presidente", aseguró el diputado Gerardo Núñez.

"Hoy la vida me demostró que no hay nada más hiriente para el patriarcado que la voz de una mujer. Comparto mis palabras de hoy en la Cámara de Representantes", afirmó la propia Mato.

En conversación con Montevideo Portal, Lema dijo que quien repase las sesiones podrá ver que se refiere al reglamento en muchas oportunidades. "Cuando entiendo que se aparta del reglamento se lo aviso al legislador. No hago distinción de partidos ni nada por el estilo. A veces con acierto y en otras puede ser con error, pero siempre mantengo mi postura en torno a la aplicación ecuánime del reglamento. Uno toma decisiones en segundos", dijo, aunque no quiso especificar si puntualmente consideraba que lo ocurrido ayer fue un error.

Aclaró que su actuación no estuvo vinculada a otra cosa más que a una valoración reglamentaria, sin que tenga que ver nada partidario o de género.

Consultado sobre cuál fue la expresión de Mato que motivó su llamado de atención, dijo que fue su referencia a que en la Cámara no se escuchaba a las mujeres por el hecho de ser mujeres. "Eso implicaba a todos los miembros de la Cámara. No lo puedo convalidar", afirmó. "Desde el punto de vista institucional, no podemos decir que no se escuche a las mujeres. Institucionalmente, esa fue mi preocupación, que no tiene otro carácter que lo reglamentario", explicó.

Preguntado sobre cuáles eran las expresiones hirientes, aclaró que no dijo que algo haya sido hiriente, sino que debían evitarse ese tipo de expresiones, ya que así está manifestado en la terminología del reglamento.

"Me parece injusto atar esa instancia a un montón de expresiones que no tienen nada que ver", dijo sobre las críticas, y agregó que esto le ha ocurrido en otras ocasiones incluso con integrantes de su partido.

Lema se comunicó luego con la propia Mato y Gerardo Núñez para dejar en claro "que era una consideración solo reglamentaria, como ocurre con otros legisladores". Afirmó que la relación con ambos es buena y aseguró que lo que quería expresar Mato "es absolutamente legítimo" y que no pretendió nunca entrar en el contenido.

"Bajo ningún concepto se pretende ir en contra de ninguna causa. Si mañana cualquier legislador establece ene se ámbito expresiones similares, trato de encauzar como en este caso", dijo Lema, que de todos modos acepta "criticas, comentarios y sugerencias".

¿Qué es lo hiriente en las palabras de @Veronica_Mato? ¿Contar que la violencia política es una de las tantas formas de abuso que sufren las mujeres?



Hiriente es querer silenciar la voz de denuncia de las mujeres en el Parlamento llamando al "orden".pic.twitter.com/KiZkMOCJVR — Jóvenes FA (@jfrenteamplio) June 2, 2020