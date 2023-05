Marcos Carámbula: “La candidatura de Mario Bergara le hace mucho bien al Frente”

Política

Montevideo Portal

Marcos Carámbula, exintendente de Canelones y exprecandidato a la Presidencia de la república, expresó en una carta pública que la precandidatura de Mario Bergara “le hace mucho bien al Frente”.

En un texto titulado “A 18 meses de octubre de 2024” y difundido este 1° de mayo, Carámbula propone un rumbo para que el Frente Amplio (FA) gane las elecciones nacionales. “Ya hay candidaturas explícitas o a explicitarse de muy buenos y válidos compañeras: Yamandú [Orsi]; Carolina [Cosse]; a quienes tengo un enorme respeto y confianza”, publicó el exintendente, líneas antes de explicitar su apoyo también a la candidatura del senador y líder de Fuerza Renovadora.

“Aprendimos con [Líber] Seregni que el Frente debe conservar y desarrollar siempre las patas que lo sustentan en lo que es coalición: las diferentes corrientes que dieron origen a su nacimiento con historias o raíces diferentes pero que supieron en 1970 y en 1971, ante la iniciativa de prestigiosas figuras independientes, levantar la mira y unirse para conformar la gran herramienta del pueblo uruguayo, desde el artiguismo, que es nuestra fuerza política”, expresa el exintendente.

“En esta hora más allá de las opciones personales que cada uno de nosotros tenga y desde luego afirmando que es tiempo de unidad y de mucho trille en todo el país, en cercanía y sensibilidad compartida con nuestros militantes, nuestra principal fortaleza; entiendo que la candidatura de Mario Bergara le hace mucho bien al Frente, por su capacidad, por su solvencia, por su formación, por su capacidad de gestión en diferentes tareas desde el primer día de nuestro primer gobierno, por su absoluta consecuencia frenteamplista unitaria”, explica Carámbula, quien agrega: “Y más allá de las características personales, porque representa a una de esas corrientes históricas que conformaron nuestro frente y que es necesario se fortalezca y crezca para ganar en 18 meses!!! Más que nunca lo expreso como frenteamplista con la convicción de que volvemos y que tenemos que hacer todo lo posible en amplitud y diversidad, fortaleciendo cada sector y que crezca con toda su fuerza hacia afuera, asegurando la victoria que es posible pero no es fácil”, admite.

Carámbula fue intendente de Canelones por dos períodos (de 2005 a 2015), período en el que trabajó junto a Orsi, quien se desempeñó esa década como secretario general de la comuna canaria. Luego, fue senador (2015-2018) y presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) entre 2018 y 2020. En 2009, Carámbula fue precandidato a la Presidencia de la república, cuando consiguió 36.425 votos, lo que representó el 8% del electorado frenteamplista que concurrió en esa instancia a las urnas y lo ubicó tercero en la coalición de izquierdas, detrás de Danilo Astori (39%) y José Mujica (52%), quienes conformaron la fórmula que venció en las elecciones de 2009 al Partido Nacional, que presentó la fórmula Luis Alberto Lacalle y Jorge Larrañaga.

Críticas al gobierno

La carta de Carámbula en la que expresa su apoyo a la precandidatura de Bergara comienza con una serie de críticas al actual gobierno. “A luz de lo que estamos viendo explícitamente ejecutado por el gobierno de coalición: reforma de la seguridad social, conservación de los privilegios de la caja militar, reforma educativa, pérdida de derechos, nuestra tarea principal es defender con movilización lo conquistado y ganar dentro de 18 meses el gobierno nacional”, manifiesta el exintendente canario.

“El Frente está trabajando activamente y con mucha elaboración en su programa de gobierno. Personalmente coincido que este es un año de trabajo intenso en esos temas: defensa de lo conquistado, esclarecimiento acerca de un nuevo modelo de conservadurismo liberal, como lo define [Gerardo] Caetano, que viene desde principios del siglo XX hasta nuestros días en una alianza de sectores políticos, herrerismo; sectores conservadores del Partido Colorado, la Asociación Rural. Y hoy se agrega al herrerismo a los sectores conservadores, al partido militar y desde luego también la Asociación Rural, etcétera”, continúa.

“Debemos volver para bien de nuestro pueblo; debemos volver con un programa claro que dé esperanzas renovadas; debemos volver con una propuesta de un país de paz, con una ética radical en políticas ambientales, con una preocupación central en eliminar la pobreza infantil; avanzando en los derechos conquistados en nuestros primeros 15 años; mover la aguja sin promesas huecas en un plan de erradicación de la vivienda insalubre urbana, progresivo, paso a paso, pero muy firme, con la cultura como centro del desarrollo humano”, expresa Carámbula, para luego abordar el escenario de precandidaturas y explicitar su respaldo a Bergara.

El exministro de Economía y Finanzas cuenta con el apoyo de su sector, Fuerza Renovadora, pero aún no ha logrado el impulso de Convocatoria Seregnista Progresistas, bloque que también integran Asamblea Uruguay, liderado por Astori, y Plataforma, grupo que encabeza Álvaro García, entre otros sectores. A pesar de que Bergara ha buscado concretar en los últimos meses el impulso de Convocatoria a su candidatura, este respaldo no se ha consumado, ya que ni Asamblea Uruguay ni Plataforma aún no lo han definido.

Montevideo Portal