Marcharán desde la IM a Torre Ejecutiva por Ruffus, el perro asesinado a machetazos

La Plataforma Animalista anunció una movilización para este viernes 28 de noviembre a las 19:00, con punto de encuentro en la Intendencia de Montevideo y una marcha que se dirigirá hacia la Torre Ejecutiva, en reclamo de justicia por Ruffus, el perro asesinado a machetazos en Empalme Olmos.
El colectivo sostuvo que el crimen de Ruffus “se suma a una larga lista de hechos de crueldad animal” que continúan ocurriendo en Uruguay “sin que exista una respuesta legislativa efectiva”. A pocos días de terminar el año, cuestionaron que no hubo avances en la tipificación del maltrato animal como delito, pese a que en el Parlamento siguen ingresando proyectos que “nunca son estudiados ni votados”, lo que —advierten— perpetúa “una situación de impunidad que indigna a la sociedad”.
Además, la Plataforma Animalista anunció que la movilización también buscará visibilizar otras causas que consideran urgentes. Entre ellas, exigir que se frene la decisión de matar cotorras y que se prohíba la exportación de ganado en pie.
Según el relato del dueño del animal, el agresor se acercó a Ruffus con un machete, acusando a sus dueños de irresponsabilidad porque el perro estaba suelto. Antes del ataque hubo una amenaza previa: el agresor le advirtió que lo mataría si no ataban al animal.
“En ese momento yo le digo ‘hacelo y te meto preso’. Y él atina a darle un machetazo, que lo abrió al pobre animal al medio”, contó en diálogo con Telenoche. “En ese momento me voy a casa a intentar salvar al pobre Ruffus, pero fue imposible”, sumó.
