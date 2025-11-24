Locales

“Lo abrió al medio”: hombre mató a machetazos a Rufus, perro de un vecino en Empalme Olmos

El ataque de un hombre a un perro, que terminó con su muerte a machetazos, conmovió a la zona de Empalme Olmos, en Canelones.

La escena de violencia fue protagonizada por un hombre oriundo de Cuba que asesinó al perro de su vecino, según informó el medio local El Megáfono, y de lo que también dio cuenta Telenoche (Canal 4).

En declaraciones al noticiero, uno de los dueños del perro dijo que el martes el vecino se acercó “con un machete en la mano” para pedirle que ate al perro, o que lo iba a matar.

“En ese momento yo le digo 'hacelo y te meto preso'. Y él atina a darle un machetazo, que lo abrió al pobre animal al medio”, contó. “En ese momento me voy a casa a intentar salvar al pobre Rufus, y fue imposible”, sumó.

Según dijo, quedó desangrado en la entrada de uno de los cuartos de su casa.

La organización Plataforma Animalista prepara una movilización en Empalme Olmos, según expresaron a través de sus redes sociales.

Ante este caso, el diputado blanco Pedro Jisdonian remarcó la necesidad de acelerar la discusión de un proyecto de ley para endurecer las penas por maltrato animal. “Este proyecto no es una declaración de buenas intenciones, es una ley penal. Lo que busca es que la crueldad tenga consecuencias claras y proporcionales al daño que se provoca”, señaló el diputado consultado sobre el caso de Empalme Olmos.