Manini valoró dichos de Mujica sobre tema colonización, aunque fueran “medio a medias”

Política

El senador Guido Manini Ríos, de Cabildo Abierto, s refirió en una breve rueda de prensa al largamente glosado tema de los terrenos que su familia posee en Artigas. Dichas propiedades fueron adquiridas por sus suegros al Instituto Nacional de Colonización (INC) hace más de cincuenta años.

Recientes informes jurídicos del INC aseguran que por dicha posesión Guido Manini Ríos es un colono e incumple los requisitos de tal condición, algo que el legislador, basándose en un informe independiente, rechaza.

El pasado lunes, el líder emepepista José Mujica se refirió tangencialmente al caso en una entrevista, y en forma indirecta echó paños fríos al tema. Mujica consideró que Manini nunca tuvo intención de ser colono ni se sintió como tal, pero que en el caso hay “asuntos de papeles” que fueron mal resueltos en los tiempos en los que se produjo la transacción, y esos papeles “lo condenan”. Sobre el mismo tema, negó que existiera una maniobra política contra el general retirado, y sugirió que por “deformación profesional”, Manini Ríos “tiene una persecuta” que le hace creer que siempre “lo están maniobrando”.

En la mencionada ruda de prensa, Manini hizo referencia a esas declaraciones y valoró que “ya aparecen voces a reconocer lo que todos sabemos, que yo nunca fui colono”, algo sobre lo que “desde el punto de vista jurídico no hay ninguna duda”.

“Es bueno que e presidente Mujica empiece a decir, aunque lo haga medio a medias, que empiecen a aparecer voces que le pongan un poquito de sentido común a esto. Es hora de que quienes levantaron esta farsa le pidan disculpas a la gente, porque le están tomando el pelo”, afirmó.

“Le han dicho a la gente que durante más de 50 años el INC no supo que tenía determinados colonos en el departamento de Artigas, que su administración reciente no se dio cuenta de que el comandante en jefe del Ejército era colono era colono y se dieron cuenta una semana antes del referéndum. Creo que la tomadura de pelo es clara”, insistió.