Manini sobre portland de Ancap: “Si pérdidas serán eternas, hay que pensar en otra cosa”

Política

Luego de que Ancap no haya logrado conseguir un socio privado para el negocio del portland por falta de ofertas, el senador Guido Manini Ríos habló acerca de la situación. Para el líder de Cabildo Abierto, “Ancap tiene que ser eficiente en la producción de portland”. “Si las pérdidas van a ser eternas, hay que pensar en otra cosa”, afirmó.

“Si hay algo que es claro, que no puede seguir continuando en el tiempo, es que año a año arroje pérdidas un determinado rubro que no es esencial para el Estado”, agregó el legislador en rueda de prensa.

En el caso de que no se pueda contrarrestar las pérdidas que deja el producto, Manini Ríos propuso “ver cuál es el camino por seguir para que esto se corte”, porque, “indudablemente, no podemos todos los años pagar 20 y pico millones de dólares, como se dice, para algo que, en definitiva, no es estratégico desde el punto de vista de que sin eso no vivamos, hay otros productores”.

El senador afirmó que “hay que llamar la atención a Ancap para que se produzca con eficiencia y que no haya esas pérdidas que hay ahora”.

En el marco de la Expo Prado, el líder de Cabildo Abierto también fue consultado sobre los reclamos por parte del sector agropecuario. “Las grandes preocupaciones pasan hoy por los bajos precios internacionales por el valor del dólar, que indudablemente le hace perder competitividad comparado con otros productores de las mismas cosas que producimos nosotros y que van a los mismos mercados y tienen otros precios en dólares”, respondió.

Al ser consultado por el valor de la divisa norteamericana, que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, considera que $ 40 sería un “precio razonable”, el cabildante se refirió a la incidencia de esa moneda en la inflación.

“No puede ser el control o la fijación del precio del dólar en niveles bajos, que generan un atraso cambiario notorio, la única variable para controlar la inflación”, afirmó.

“Hay muchas formas de controlar la inflación, no solamente manteniendo el dólar planchado, como se lo está haciendo en los últimos tiempos”, agregó.

El senador cabildante también señaló dentro de las inquietudes del agro a la sequía y la preocupación en el sector cárnico por la posible compra de tres frigoríficos por parte de Minerva Foods a su competidor Marfrig. Para Manini Ríos, se trataría de un “cuasi monopolio”. Sin embargo, no consideró que la negociación deba frenarse, sino que se deberían “ver las distintas posibilidades que tiene”.