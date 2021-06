Manini propuso que participantes del velorio de Larrañaga paguen multa al Legislativo

Política

El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, se refirió este viernes a la multa que le impuso el Ministerio de Salud Pública al Palacio Legislativo, tras la constatación de aglomeraciones en el velorio del exministro del Interior Jorge Larrañaga. La multa equivale a 270.000 pesos de hoy, y si bien se constató la utilización del tapabocas en los presentes, la aglomeración del pasado domingo 23 de mayo llevó a que se sancione al Legislativo.

Manini dijo, en primer lugar, que "claramente se contravino con lo que está estipulado" en lo que son las aglomeraciones. "No funcionó el distanciamiento, no funcionó la circulación que debería haber estado prevista, seguramente, debido a la gran cantidad de público", indicó en declaraciones a radio Monte Carlo.

"Creo que la multa corresponde, es ajustada totalmente, tiene que hacerse porque si no con qué autoridad moral después se le exige a la gente a no aglomerarse y sobre todo en algo tan sensible como son los velatorios", se preguntó el excomandante en jefe del Ejército.

Asimismo, el senador planteó que él es partidario de que la multa no la pague el propio Poder Legislativo, sino todos aquellos que participaron del evento, incluido él, que participó junto a su pareja, Irene Moreira.

"Todos los que fuimos paguemos hasta completar el monto, más allá del destino que se le dé a ese fondo, que ya hay propuestas de volcarla al Fondo Coronavirus, pero no debería salir del Poder Legislativo porque, en definitiva, no es responsabilidad de todos los que integran el Legislativos, sino de quienes concurrimos al velatorio", afirmó.

Consultado sobre cómo se controlaría, Manini explicó que simplemente la presidencia de la Asamblea General eleva una comunicación pidiendo que aquellos que participaron del evento notifiquen su participación y luego se divide el monto entre todos y se paga. "Bien sencillo", admitió.

Finalmente, Manini dijo que el pago de la multa queda "librada a la buena fe" de cada uno de los participantes.