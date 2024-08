Manini por decisión del FA sobre asistencia de Orsi a eventos: “Me importa dos cominos”

Política

El senador de Cabildo Abierto (CA) Guido Manini Ríos se refirió este viernes a la decisión del comando de campaña del Frente Amplio sobre que Yamandú Orsi no concurrirá a eventos en donde haya más de un candidato presidencial de los partidos de la coalición de gobierno.

Consultado sobre esa decisión, que ha sido criticada por Álvaro Delgado (Partido Nacional), Andrés Ojeda (Partido Colorado) y Pablo Mieres (Partido Independiente), Manini afirmó que le “importa dos cominos” lo que haga el presidenciable del Frente Amplio.

“La verdad que me importa dos cominos lo que haga Orsi. Si quiere ir a todos, que vaya; si no quiere ir a ninguno, que no lo haga. Problema de él. Yo sé que tengo que ir a todos lados porque no tengo recursos económicos para hacer llegar mi mensaje. Mi recurso es ir de radio en radio y recorrer el interior para hablar con la gente. Se nota que hay otros candidatos que tienen recursos económicos para hacer llegar su mensaje vía medios de comunicación, etcétera. La verdad que no entiendo la polémica que se armó en estos días”, opinó Manini entrevistado en Se arregla el mundo de Fm Hit.

Para el dirigente, este tipo de polémica es la prueba de que hay una “farandulización de la política”.

“No es lo central. Esto ahora que dice que le van a dar una hora para exponer y a los otros candidatos 15 minutos para equiparar, por mí que le den cuatro horas. Que hable cuatro horas; cuanto más hable, mejor. No me molesta para nada, a mí con 15 minutos me alcanza”, dijo Manini.

Con referencia a que los candidatos de los partidos de coalición no sean invitados a diferentes eventos por las condicionantes puestas por el comando de Orsi, el líder de CA comentó que ya hubo un evento en el LATU al que no fue invitado porque los organizadores querían que fuera el candidato del FA.

“Puede haber esa distorsión y es un perjuicio, no cabe duda. Pero hablando en serio, [Orsi] está en todo su derecho de hacer lo que quiera. ¿Quién soy yo para meterme en la estrategia de él? Capaz que le da resultado, capaz que es un gol en contra. El problema creo que es que va a haber auditorios que se quedarán sin saber qué opina de determinado tema el candidato del partido con más votos del país”, valoró Manini.

El candidato a presidente de CA viene realizando una gira mediática junto a Lorena Quintana, su elegida para ser su compañera de fórmula de cara a las elecciones de octubre, que se confirmó el pasado domingo.

