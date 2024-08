Tras polémica por asistencia a eventos, Delgado y Orsi coincidieron en un congreso

Elecciones 2024

Los candidatos presidenciales Yamandú Orsi (Frente Amplio) y Álvaro Delgado (Partido Nacional) coincidieron este miércoles en el congreso Latam Renovables 2024, realizado en el LATU.

Al evento, que comenzó sobre las 18 horas, también asistieron Valeria Ripoll, compañera de fórmula de Delgado, y Alejandro Sánchez, jefe de campaña de Orsi.

La ocasión se da luego de la polémica causada por el anuncio del comando del frenteamplista, que informó que el exintendente rechazará presentarse en eventos en los que se vea enfrentado a más de un candidato de la coalición de gobierno.

“Es una decisión conceptual que tiene como centro el equilibrio y la ponderación. Hay dos coaliciones, oficialismo y oposición; el oficialismo reivindica su condición de tal a través de una coalición, entonces no participamos de mesas donde haya relaciones de dos, tres o cuatro a uno”, indicaron los frenteamplistas.

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, dijo ayer una frase “del estribo”, que entre dirigentes de la coalición fue interpretada como una crítica a la ausencia de Orsi a un evento de la Unión de Exportadores del Uruguay.

“Felicito a los expositores que propongan que todavía hay mucha cosa para hacer, para mejorar. Pobre sociedad el día que se crea que plantó e hizo todo. Y eso empieza con dirigentes políticos que se creen tan autosuficientes que después de ellos no hay nada para hacer. Ahora, una del estribo. Yo no fui de los mejores estudiantes. Cuando no iba a un examen y me hacía la rata, era porque me había rifado casi todas las bolillas”, sostuvo.

En la actividad del LATU, ambos candidatos hablaron sobre el consumo de energía, el hidrógeno verde y la importancia de tener acuerdos interpartidarios al respecto de políticas públicas en esos temas.