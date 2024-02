Manini “me dijo: ‘El partido somos Domenech y yo’”: Monzillo sobre su salida de Cabildo

Política

Inés Monzillo, exdiputada suplente de Cabildo Abierto, se refirió este lunes a su salida del partido liderado por el senador Guido Manini Ríos y las razones detrás de ella.

“No me tomé el tiempo de conocer lo que había detrás de Manini y fue un poco de desilusiones y desgaste que llevaron a que tomara la decisión”, dijo en entrevista con el programa televisivo Desayunos Informales (Canal 12).

En un principio, Monzillo decidió retirarse de la actividad político-partidaria, pero el sector Espacio 40 del Partido Nacional se acercó a ella para invitarla a unirse, petición que terminó aceptando.

Con respecto a la figura de Manini, señaló que empezó a hacer “política de la tradicional” y que ese “no fue el cambio que estaba buscando” la entonces diputada suplente.

“Quizás no está bien asesorado, no congenié con las personas que lo rodean. Hay una cúpula que no sé bien quiénes son”, afirmó. “Después está el coordinador del partido con quien nunca tuve una buena relación”, agregó, en referencia al militar retirado Enrique Montagno.

Acerca de la denominada “cúpula”, Monzillo aseguró que, al consultarle a Manini por ella, el senador le dijo: “El partido somos Domenech y yo”.

También indicó que ella “no quería” necesariamente su cargo y que, en un principio, nunca había “aspirado” a la suplencia del diputado Carlos Testa. “Los cargos no se dieron por méritos. Hubo cargos que se llenaron y no sabemos con quiénes se ocuparon”, matizó.

Cuando Monzillo anunció su salida del partido, su presidente, Guillermo Domenech, criticó su actuación parlamentaria. Consultada al respecto, la exdiputada respondió: “De Domenech no esperaba ese tipo de reacción, se nota que le dolió mucho mi partida. Yo le tenía un gran aprecio. Se me cayó la imagen de caballero que tenía de él”.

También aludió al caso de la exministra de Vivienda Irene Moreira, y dijo que le “sorprendió” y que el tema “no se manejó de la mejor manera”.

A propósito de ello, Monzillo expresó: “No conozco los órganos del partido. Ese es uno de los motivos que llevó a mi alejamiento”. “En 2024 no podemos seguir sin estructuras, sin conocimiento”, aseguró, y agregó que “no funciona como partido”.

Cabildo Abierto sufrió dos salidas en poco tiempo, con el caso de Monzillo y su colega diputada Elsa Capillera, quien se sumó al apoyo de la precandidatura del colorado Andrés Ojeda.

“Sé de algunos descontentos, pero no decididos a retirarse. Carlos Testa es el único que sí, va a finalizar el período y se va a retirar de la política”, sostuvo acerca de otros integrantes de Cabildo Abierto.

También se le preguntó acerca de comentarios negativos que ha hecho sobre la precandidata blanca Laura Raffo, y la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón.

“A Laura Raffo no la elijo para candidata a presidente, me parece que ocuparía un perfecto cargo de ministra de Economía. Eso de siempre poner nuestro sexo por delante, para poder llegar o poder llamar a la gente es lo que me parece triste”, aseguró, pero agregó: “No tenemos por qué enemistarnos por un comentario”.

“No son dos mujeres que yo me sienta representada por ellas”, concluyó.