“Tenemos una vicepresidente vergonzosa”, publicó Monzillo, diputada suplente de Cabildo

Inés Monzillo, diputada suplente de Cabildo Abierto y excandidata a intendenta por Canelones, aseguró que “tenemos lamentablemente una vicepresidente VERGONZOSA”. El mensaje, con este uso particular de las mayúsculas, fue enviado a Federico Bianchi, secretario general de Diversidad del Partido Nacional, y publicado luego por Monzillo en Twitter.

Tras un intercambio en una red de mensajería privada con el dirigente nacionalista, la legisladora arrobó este martes a Bianchi en la red social y publicó un tuit en el que dice: “no es necesario que me ‘reten’ por privado”. Y siguió: “Vivo en un país libre. Expreso lo que pienso. Sea del partido que sea. No por ser parte de un partido y menos de una coalición van a callarme”.

“Y si mi partido crea una Comisión de la Diversidad seguro seré la primera en criticarlo e irme del partido. Son ustedes quienes generan la división y discriminación. Un saludo”, agregó.

Un día después, llegó la respuesta de Bianchi. “Estimada Diputada: lejos de retarla compartí con usted cuáles son nuestras pautas de comportamiento y la invité a actuar en consecuencia. Le propongo que publique TODA nuestra conversación en la que se plasma lo que aquí digo. Saludos y buen descanso”, tuiteó el dirigente.

Entonces, Monzillo publicó una captura de pantalla de la conversación que habían mantenido el 5 de setiembre.

“Querida compañera de la coalición: por cortesía, así como desde el Partido Nacional no opinamos sobre las decisiones orgánicas o la estructura interna de Cabildo Abierto, nos gustaría que ustedes respetaran la nuestra y actuaran en consecuencia. Un saludo”, decía el mensaje que le envió Bianchi a Monzillo.

La respuesta de la diputada suplente decía lo siguiente: “No por pertenecer a un partido político y menos a una coalición me hace perder mi libertad de expresión. Lo que está mal, no me importa de dónde venga, está mal, lo que está bien, venga de de donde venga, está bien. Si tienen necesidad de sumarse al circo de la diversidad, bien por ustedes. Para mí es solo un circo patético y tenemos lamentablemente una vicepresidente VERGONZOSA. Saludos”.

A su pedido pic.twitter.com/aQ9nKWPNfr — Inés Monzillo (@ines_monzillo) September 22, 2021

La legisladora también publicó la respuesta que le envió por interno Bianchi. “Señora diputada: vergonzoso fue tener que pedir la renuncia de un cabildante porque intentó acomodar a la mitad de su partido en ASSE, y sin embargo nosotros mantuvimos el respetuoso silencio que se le debe a un socio. Antes de hablar de la SRA VICEPRESIDENTA DE LA REPÚBLICA lávese la boca. Le falta recorrer mucho en política para opinar sobre el Partido Nacional y sus autoridades. En cuanto a la ignorancia y homofobia que expresa en su tweet le voy a responder públicamente. Saludos y FELIZ MES DE LA DIVERSIDAD!!!”, escribió Bianchi, que acompañó el mensaje con varios emojis: cara con corazones, ramo de flores, bandera de la diversidad, bandera de Uruguay y un corazón blanco.

Bianchi dio por cerrado el tema este miércoles en otro tuit. “Hace algunos días intenté dialogar con una persona sobre lo inoportuno que es abrir fuego cruzado entre los socios de la coalición. Pero no sabía que hablaba con alguien que justifica femicidas, destila homofobia y mala educación en cada intercambio. Doy por concluido el tema”, publicó en Twitter.

Pedido a Salinas

Monzillo esa una usuaria activa en Twitter, y suele arrobar (o etiquetar) y responder a legisladores de otros partidos y a jerarcas de su partido, como hizo este miércoles con el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas.

“Uruguay announces their commitment as a founding strategic partner and invites the international community, Member States, foundations and the private sector to join forces in this important initiative. #BeatNCDs #Uruguay”, publicó el ministro en Twitter, lo que podría traducirse así: “Si lo escribe en español se lo agradezco”, le respondió Monzillo, quien recibió entonces la contestación de la cuenta Cabildo Abierto Asesores De Salud: “Uruguay anuncia su compromiso como socio estratégico fundador e invita a la comunidad internacional, Estados Miembros, fundaciones y sector privado a unir fuerzas en esta importante iniciativa”.

