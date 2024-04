Manini: cuántas firmas le faltan a plebiscito contra usura y el futuro político de Salinas

Política

El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, se refirió este lunes a la campaña de recolección de firmas para el plebiscito contra la usura llevada adelante por su partido.

“Nosotros entendemos que dan los tiempos. Estaban faltando, en el inicio de esta semana, el entorno de las 100.000 firmas”, dijo en el programa televisivo Arriba gente (Canal 10). La campaña debe llegar a las 270.000 rúbricas antes del 27 de abril para realizar el plebiscito en octubre.

En ese sentido, señaló que “ha habido una intensificación en el trabajo de la militancia” y que no se trata de “un tema de partidos políticos”. “Los que están afectados por esta situación son de todos los partidos políticos”, sostuvo.

“Si no se llega a las firmas o en octubre no se vota por cambiar, lo único que nos va a quedar para adelante es lamentarnos y quejarnos”, agregó.

Consultado acerca de los anuncios de apoyo a la iniciativa por parte la precandidata colorada Carolina Ache y el intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, Manini Ríos aseguró que “no le sorprendió para nada”.

“Lo que me sorprende es el resto que no firma. Me sorprende la falta de sensibilidad del sistema político ante una situación escandalosa”, afirmó el cabildante.

También se le preguntó por el informe de la investigación administrativa del Ministerio de Vivienda, tras el caso de la dirigente cabildante y esposa de Manini Ríos, Irene Moreira.

El senador afirmó que “el informe se hizo con total libertad” y descartó que se haya realizado con “presión”.

“Pareciera que lo que se busca es establecer que Cabildo Abierto es más de lo mismo”, dijo.

“Cabildo Abierto no tiene casos escandalosos. No tiene designaciones masivas en todas las intendencias. No tiene el caso de terrenos que se dan a cooperativas a cambio de militancia política. No tiene el caso de la designación en Salto Grande de ediles afines. No tiene ninguna participación en los tres grandes escándalos que sacudieron este período de gobierno”, mencionó, y concluyó: “Como Cabildo Abierto nada de eso se lo puede involucrar, se le encuentra dos casas que la ministra de Vivienda habilitó el acceso de alquiler con opción a compra”.

En ese sentido, sostuvo que “se busca uniformizar con otras situaciones que sí han sido graves”, así como “situaciones que le han generado al Estado pérdidas millonarias”, y mencionó los casos Ancap, Pluna, Gas Sayago y Antel Arena.

“Hubo épocas en que el propio Banco Hipotecario regalaba casas, acá no regaló nada. En este caso, el Estado no perdió un peso”, agregó.

Consultado por la integración de listas de Cabildo Abierto, dijo que “no logró convencer” a Daniel Salinas, exministro de Salud, para volver a la actividad política. También se le preguntó si el senador cabildante Guillermo Domenech integraría la fórmula presidencial junto a él, pero lo descartó.

Con respecto a la seguridad pública, opinó que “hay que cambiar muchas cosas” de la gestión “para que se termine el recreo del malandraje, de los malandras que están en la calle”.

“No se acabó totalmente el recreo. En seguridad pública siguen habiendo números inaceptables. En el empleo de los recursos públicos, creo que se acabó bastante el recreo”, aseguró.