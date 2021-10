Manini anunció intervención de Casa de Galicia por parte del Ministerio de Salud Pública

Política

No va más

El senador Guido Manini Ríos anunció este martes “la segura intervención que en estos días se va a determinar” de Casa de Galicia. Fuentes del Ministerio de Salud Pública (MSP) confirmaron a Montevideo Portal que la institución será intervenida.

La mutualista tiene 39.000 usuarios por el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y 5.000 más particulares, informó una fuente de la mutualista.



En su audición de Radio Oriental, el senador de Cabildo Abierto se refirió al conflicto de Casa de Galicia. “El Fonasa, la reforma de la salud que se hizo en el primer gobierno del FA, indudablemente logró universalizar la atención que antes era dada en las mutualistas, a todo el sistema, a todos los habitantes, a toda la gente. Pero esta reforma, indudablemente tuvo serias carencias en cuanto a las previsiones del financiamiento, y particularmente afectó a aquellas instituciones de salud, que tienen un componente de socios de mayor edad, ya que los jubilados entraron al Fonasa tardíamente”.

Además, planteó que “se generaron situaciones de desfinanciación, que fueron llevando en el tiempo a problemas en las instituciones” y agregó que “con los años esos problemas se fueron acentuando, y varias instituciones tuvieron turbulencias para lograr equilibrar sus números, para lograr hacer más viable su actividad en el medio de la salud”. En ese sentido, dijo que “ha habido instituciones que han tenido gerenciamiento serio, coherente, y han logrado avanzar equilibrando sus números. Han logrado sortear distintos obstáculos”.

“Indudablemente es una situación de la cual las autoridades económicas y sanitarias del país, no pueden mirar para el costado. Desde que se inició este gobierno se ha monitoreado seriamente, como lo ha hecho en todos los temas el MSP, la situación de estas instituciones. Y particularmente de Casa de Galicia, que es la que está en estos días en el tapete. Se ha hecho un seguimiento claro de la situación, se ha visto en qué forma se han ido cumpliendo las metas a las cuales se ha ido comprometiendo cuando recibía dinero de diversos fideicomisos, de diversos préstamos, con la garantía del Estado. Se ha hecho un monitoreo continuo de la situación entre las autoridades del MEF (Ministerio de Economía y Finanzas) y del MSP”, expresó el legislador.

“Las autoridades del MEF han sido bien claras, en que en este tema hay que tener todos los recaudos necesarios de cumplimiento de las metas asignadas. Mientras eso no se garantice, indudablemente que no se puede seguir desembolsando indefinidamente dinero, o dando garantías para esos desembolsos, que a la larga termina siendo lo mismo. No se lo puede seguir haciendo porque lo que está en juego aquí es el dinero de todos los uruguayos”, dijo Manini.

El líder del partido enalteció la figura del ministro Daniel Salinas y anunció luego la intervención: “Una vez más el ministro de Salud Pública ha demostrado seriedad y responsabilidad. Eso es lo que se está buscando con las medidas que se están tomando, y con la segura intervención que en estos días se va a determinar de la institución. Asegurar su continuidad, asegurar la atención de sus socios y contemplar la situación de sus funcionarios. Creemos que merece todo el apoyo lo actuado por el MSP y además contemplando las exigencias del MEF, que no está dispuesto a seguir desembolsando dinero, ni dando garantía para préstamos, cuando la conducción de esta o cualquier otra institución, no es la que se requiere, la que garantice en definitiva, el cumplimiento de las metas que lleven a la viabilidad de la institución”.

La semana pasada, el MSP informó que la mutualista perdió en cinco años 20% de los afiliados y tiene “un alto nivel de endeudamiento" que asciende a US$ 76 millones.

